تأجيل «ودية» الأزرق ولبنان

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تأجل اللقاء الودي الذي كان مقررا أن يجمع الأزرق مع ضيفه اللبناني يوم السبت المقبل الى وقت آخر، وفقا لما ذكره الاتحاد اللبناني لكرة القدم على موقعه الرسمي يوم أمس.

وأفاد الاتحاد اللبناني انه بعد التنسيق مع نظيره الكويتي قرر تأجيل المباراة الودية بسبب الاجراءات الصحية المشددة في الكويت، مبينا انه أنجز كل اجراءات السفر الا أن التأخير بالموافقة من الجهات الصحية الكويتية لدخول المنتخب اللبناني بسبب جائحة كورونا أدى الى تأجيلها الى وقت آخر. وكان مدرب الأزرق الاسباني اندريس كاراسكو اختار 28 لاعبا لتجمع المنتخب الذي بدأ تدريباته مساء أمس على ستاد نادي الشباب، فيما صرح مدير المنتخب فهد عوض ان الجهاز الفني قرر عدم اختيار لاعبين من اندية القادسية والكويت والتضامن وبرقان التي تأهلت الى الدور نصف النهائي في مسابقة كأس ولي العهد، متمنيا ان يحقق هذا التجمع الغرض المطلوب ويمنح الجهاز الفني فرصة أكبر للوقوف على مستوى العناصر المختارة. وضمت قائمة المنتخب كلا من اللاعبين: سليمان عبدالغفور، عبدالله عمار، بندر السلامة، أحمد ابراهيم، حسن حمدان (العربي)، جاسم عتيق، ناصر فالح (الساحل)،حسين كنكوني، حمد حربي، شبيب الخالدي، بندر بورسلي، محمد العازمي، علي عتيق، فهد زويد (كاظمة)، خليفة رحيل، خالد شامان، مشعل فواز، لافي عماش، محمد دحام (النصر)، فواز عايض، حمد القلاف، حسين الموسوي، مهدي دشتي، مبارك الفنيني، محمد الهويدي (السالمية)، عبد المحسن التركماني (الشباب)، خالد عجاجي (الفحيحيل)، ويوسف الرشيدي (الجهراء).

