«القمة» صفراء.. وموقف بدر يتصدرها

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ما أسفرت عنه قمة الكرة الكويتية بفوز القادسية على العربي 1 - 0 اول من امس تعد نتيجة منطقية وحقق خلالها الاصفر الغاية التي يسعى اليها، مما جعله يمضي للدور نصف النهائي لكأس ولي العهد الذي يواجه فيه بعد غد الجمعة التضامن الفائز على الجهراء 2 – 1 أول من أمس أيضاً. وكانت الرغبة واضحة لدى الأصفر من البداية مكثفا ألعابه الهجومية وان لم تظهر له فرص كثيرة في الشوط الاول الا بأضيق الحدود وظل مستحوذا على الكرة طوال الوقت وتناقل لاعبوه الكرة كثيراً في منطقة العربي من خلال تحرك فعلي لبدر المطوع ورضا هاني وسلطان العنزي وعدي الصيفي وظلت الافضلية له حتى في الشوط الثاني وبالمقابل واصل العربي تحفظه لدرجة المبالغة وعمل على اغلاق الوسط بعدد كبير من اللاعبين وهذا النهج سار عليه منذ البداية.

وبما ان المباراة تقام من خروج المغلوب ويفترض ان تكون مثيرة على الحانب الفني وهي تجمع قطبي الكرة لكن طغت عليها احداثا متوترة واغلبها بفعل قرارات الحكم سعد الفضلي بكونه لجأ الى تقنية «الفار» اكثر من مرة، وفي احداها احتسب ضربة الجزاء التي سجل منها المطوع هدف المباراة الوحيد مع انه اعادتها مرتين، ويعد قراره سليما.

كما قام الحكم بطرد لاعب القادسية رضا هاني بداعي انه ضرب لاعب العربي نايف حميد متعمدا بعد الهدف.

وطالب لاعبو العربي بضربة جزاء في الوقت بدل الضائع اثر مشاركة الحارس خالد الرشيدي لبندر السلامة الذي سقط على اثرها في منطقة الحزاء وبعد العودة للفار اعتبرها تسللا بالاصل على السلامة لحظة تمرير الكرة له. كما طرد لاعب العربي عبدالله عمار بعد ضربه للاعب القادسية عيدالرشيدي وكان لديه انذار من قبل.

وتعتبر الخطوة التي اقدم عليها النجم بدر المطوع هي الابرز بجانب فوز الاصفر عندما كان قد شاهد لاعب العربي احمد ابراهيم يشكو من الاصابة وهو قريب للمرمى بكرة انفرادية بامكانه ان يضيف هدفا ثانيا لكنه اوقف اللعب باخراجه الكرة لرمية تماس ولاشك ان موقف بدر ينم على سمو الاخلاق والروح الرياضية ويدرس للجيل الحالي بالمجان، وعموما القمة تبقى متأثرة بالاوضاع المحيطة بها.

