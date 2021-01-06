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دخول الجماهير


شهدت مباراة القادسية والعربي أول من أمس دخول عدد لا بأس به من الجماهير رغم منع السلطات دخول الجمهور الى الملاعب بحسب توصيات اللجنة الثلاثية المكونة من وزارة الصحة واللجنة الاولمبية والهيئة العامة للرياضة. ودخل ما يقارب 200 متفرج الى المدرج يمين المقصورة والذي يخصص عادة لجماهير نادي القادسية في مباريات «الدربي»، بينما خلت الجهة المقابلة من أي جمهور وهو الأمر الذي أثار حفيظة النادي العربي وأشار له في بيانه الصادر بعد المباراة. يذكر أن اللجنة الثلاثية جددت في أكثر مناسبة قرار منع الجماهير من حضور المباريات، رغم البدء في تلقي اللقاحات وتراجع عدد الحالات اليومية المصابة بفيروس كورونا، في الوقت الذي أبدت الجماهير رغبتها في الحضور الى الملعب ومؤازرة فرقها.


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