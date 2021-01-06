العربي محتجاً على الأخطاء التحكيمية الفادحة: الفضلي استسلم للترهيب

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أصدر العربي بياناً عقب اللقاء الذي جمع الأخضر مع القادسية أول من أمس في ربع نهائي كأس ولي العهد والذي حسمه الأصفر بهدف نظيف وقال فيه إنه تعرض لظلم واضح ومتعمد من الحكم سعد الفضلي الذي أدار المباراة مما استدعى اعتراضا فوريا من مجلس الادارة عليه وعلى الاخطاء الفادحة التي ارتكبها وتسببت باقصاء الأخضر من البطولة.

وتابع: «يؤكد النادي العربي أن الحكم تعرض للضغوط واستسلم للترهيب الذي حدث له اثناء اللقاء من قبل شخصيات من مجلس ادارة نادي القادسية أمام مرأى ومسمع اعضاء اتحاد كرة القدم والامين العام ومراقب المباراة، ويطالب النادي اتحاد الكرة بفتح تحقيق موسع بالموضوع واتخاذ عقوبات مناسبة في كل ما حدث، وفي الانحياز الواضح من قبل انطلاق المباراة حيث سمح بدخول بعض جماهير نادي القادسية وهو ما سيدفعنا لفتح الابواب للجماهير العرباوية لحضور قادم المباريات».

واضاف: في ذات الصدد يستطيع النادي العربي ادارة المباريات باسلوب الترهيب ما دام الاتحاد يقف متفرجا كما حدث أول من أمس وسيكون لنا موقف واضح وقوي ضد اتحاد كرة القدم لما بدر من الحكم سعد الفضلي، الذي استسلم للتهديد المباشر ضده وللترهيب الصادر من المنصة اثناء سير المباراة.

