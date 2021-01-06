كاظمة كرر انتصاره على القادسية في «السلة»

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كرر كاظمة انتصاره على القادسية وهزمه 83-74 في اللقاء المؤجل الذي جمعهما اول من امس في ختام منافسات المجموعة الثانية من دوري كرة السلة. وبهذا الفوز تصدر كاظمة فرق المجموعة برصيد 20 نقطة دون اي هزيمة، فيما ارتفع رصيد القادسية الى 18 نقطة في المركز الثاني ليبلغا الدور الثاني الى جانب برقان الثالث والقرين الرابع.

ويقام الدور الثاني بنظام «بلاي أوف» من 3 مباريات وبطريقة المقص، ومع ختام الدور الأول اتضحت مواجهات الدور المقبل اذ سيلعب الكويت (أول الأولى) مع القرين (رابع الثانية)، والجهراء (ثاني الأولى) مع برقان (ثالث الثانية) والشباب (ثالث الأولى) مع القادسية (ثاني الثانية)، وأخيرا العربي (رابع الأولى) مع كاظمة (أول الثانية). وكان البرتقالي فاز على خصمه ايضا في القسم الأول 84-74 ليؤكد تفوقه على القادسية وأحقيته في تصدر فرق المجموعة.

وبدأ كاظمة الذي أجلت لجنة المسابقات مباراتيه الأخيرتين أمام اليرموك والقادسية بسبب اصابة عدد من افراده بفيروس كورونا، اللقاء بقوة من خلال فرض سيطرته سريعا على مجريات اللعب وسط أداء عشوائي من القادسية الذي لم يسجل أكثر من 9 نقاط طوال الربع حيث انهى البرتقالي الربع الاول متقدما 16-9.

واستعاد القادسية الأفضلية في الربع الثاني من خلال تميز لاعبيه عبدالله الصراف ومحسن مرتضى وعبدالرحمن السهو في التسجيل من خارج وداخل القوس، في المقابل حافظ كاظمة على تقدمه لينهي الربع لصالحه بفارق 3 نقاط 36-33.

واشتدت المنافسة بين الطرفين في بداية الربع الثالث قبل أن يأخذ البرتقالي الأفضلية بفضل تميز قائد الفريق أحمد البلوشي في قيادة الهجمات الى جانب مساندة ناصر الظفيري وأحمد المطيري وعبدالعزيز فالح لينهي كاظمة الربع الثالث متقدما 60-52.

ولم يجد البرتقالي صعوبة في المحافظة على تقدمه في الربع الأخير بعد أن سيطر على اللقاء وسط محاولات قدساوية لم تفلح في تجنب الهزيمة بعد أن انهى كاظمة اللقاء بفوز صريح 83-74.

