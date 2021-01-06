تجديد دماء بالوظائف القيادية.. تكويت ودمج ومحاسبة

مال وأعمال

لا مجال للتراجع عن الاصلاحات المالية والاقتصادية المطلوب تنفيذها، هذا ما أكدته مصادر موثوقة لـ « النهار»، مؤكدة أن الكويت ماضية نحو تنفيذ أكبر عملية تغيير جذري في تاريخها الاقتصادي.

وكشفت المصادر عن توجه حكومي لاجراء ثورة ادارية وتنموية غير مسبوقة تستهدف بالأساس مواكبة رؤية الكويت التنموية 2035 وتستهدف بالضرورة القضاء على مواطن الهدر وترشيد النفقات بما يعزز المسيرة التنموية والاقتصادية.

ولفتت أن تلك الاجراءات تتمثل في عدد من النقاط تشمل ما يلي:

1- دمج الهيئات ذات الاختصاصات المتشابهة ومنع تأسيس هيئات جديدة.

2- ربط الكادر الوظيفي بالأداء وكذلك المكافآت والأعمال الممتازة بانتاجية الموظف وانجازاته الفعلية والهدف من هكذا توجه العمل على زيادة معدلات الانجاز والقضاء على البيروقراطية الحكومية.

3- الاكتفاء بالتخصصات النادرة، من غير الكويتيين، وتحديد القطاعات القادرة على توظيف مزيد من العمالة الوطنية، مع التأكيد على تكويت وظائف الاستشاريين في مختلف قطاعات الدولة دون استثناء.

4- وضع مزيد من الاجراءات الملزمة للقطاع الخاص لتوظيف العمالة الوطنية على ان تقوم الهيئة العامة للقوى العاملة بتأهيل الباحثين عن العمل.

5- وضع المعينين من خريجي الجامعات في الأماكن التي تتناسب مع تخصصاتهم مع المضي قدما في ربط حقيقي بين احتياجات القطاع الخاص والتخصصات العلمية.

6- اختيار المشاريع التنموية على اساس قدرتها المستقبلية على توظيف العمالة الوطنية في ظل توقعات بقدوم 430 ألف خريج لسوق العمل في 2035.

ولفتت الى أن الحكومة ورغم تداعيات فيروس كورونا لم تتوان لحظة واحدة عن تنفيذ الاجراءات الاصلاحية المطلوبة على المدى الطويل، مشيرة الى أن هناك الكثير من الاصلاحات التشريعية والاقتصادية والمالية تطمح الحكومة في تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن التحديات الكبيرة التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا وكذلك تراجعات أسعار النفط، بالاضافة للأوضاع الاقتصادية عالمياً ومحلياً، جعلت الحكومة تتجه نحو تعزيز مصداتها المالية وتنويع مصادر الدخل دون ابطاء.

