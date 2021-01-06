بورصات الخليج.. في العلا

مال وأعمال

اكتست مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية باللون الأخضر في تعاملات امس مع قمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا، تفاؤلا بالمصالحة الخليجية والتوافق الخليجي الذي تم امس والذي من المتوقع ان يثمر عن العديد من الايجابيات للاقتصاد الخليجي.

وارتفعت مؤشرات الأسواق الاماراتية بختام التعاملات، وحل مؤشر سوق دبي في المرتبة الثانية كأعلى الارتفاعات بين مؤشرات أسواق الخليج، بنسبة 1.16% تعادل 29.9 نقطة ليصل لمستوى 2608.9 نقطة، في تلك الأثناء وسط تداولات مكثفة على بعض الأسهم بصدارة اعمار بقيمة تداول نحو 121.18 مليون درهم فيما صعد سهمها بنسبة 2.9%.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.55% بعد مكاسب نحو 28.05 نقطة ليصل لمستوى 5143.52 نقطة، بقيمة تداول نحو 468.7 مليون درهم.

وارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية «تاسي» بنسبة 0.04% تعادل 3.6 نقاط ليصل الى مستوى 8671.26 نقطة، في التعاملات المتأخرة من الجلسة.

وتصدر مؤشر بورصة قطر الارتفاعات بنسبة 1.35% بعد أن عزز مكاسبه بنحو 141.27 نقطة ليصل لمستوى 10618.39 نقطة، في تلك الأثناء. وفيما صعد مؤشر بورصة مسقط هامشياً الى مستوى 3679.34 نقطة، استقر مؤشر بورصة البحرين العام دون تغيير في تلك الأثناء.

وقد شهد مؤشر بورصة الكويت العام ارتفاعا بنسبة 0.5 في المئة، وبنحو 27 نقاط من 5536.07 نقطة الى 5563.11 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بمعدل 0.7 في المئة وبنحو 41.6 نقطة من 6032.33 نقطة الى 6073.95 نقطة، كما ارتفع المؤشر الرئيسي 50 بـنحو 8.53 نقاط وبنسبة 0.18 في المئة من 4642.17 نقطة الى 4650.7 نقطة وسجل المؤشر الرئيسي تراجعاً بنسبة 0.07 في المئة وبنحو 3.1 نقاط من 4560.66 نقطة الى 4557.53 نقطة.

وصعدت القيمة السوقية بقيمة 157 مليون دينار بنسبة 0.48 % من 32.162 مليار دينار في جلسة الاثنين الماضي، الى 32.319 مليار دينار في جلسة أمس، وارتفعت القيمة السوقية للسوق الأول بنحو 163 مليون دينار وبنسبة 0.69 في المئة من 23.613 مليار دينار الى 23.776 مليار دينار، في المقابل تراجعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.06 في المئة وبقيمة 5 ملايين دينار من 8.548 مليارات دينار الى 8.543 مليارات دينار.

وارتفعت السيولة بنسبة بلغت 11.6 في المئة لتصل الى 34.14 مليون دينار مقابل 30.6 مليون دينار في جلسة الاثنين، في المقابل تراجعت أحجام التداول بشكل أكبر بنسبة بلغت 62.1 في المئة لتصل الى 88.5 مليون سهم مقابل 234.1 مليون سهم.

