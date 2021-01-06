«Ooredoo» وإريكسون توقعان شراكة استراتيجية في شبكات الجيل الخامس

مال وأعمال

وقعت مجموعة Ooredoo للاتصالات، وشركة اريكسون (المسجلة في ناسداك: اريك) اتفاقية عالمية تمتد لعدة سنوات في مجال شبكات الجيل الخامس، وتستهدف توفير خدمات وأنظمة الموجات الراديوية وحلول الشبكات الأساسية والنقل الخاصة بشبكة الجيل الخامس، بالاضافة الى خدمات التنفيذ والتكامل ذات الصلة، لجميع الشركات العشر العاملة التابعة لشركة Ooredoo في كل من: قطر، واندونيسيا، والجزائر، والعراق، والكويت، وعُمان، وفلسطين، وتونس، وميانمار، وجزر المالديف.

وتغطي الاتفاقية العديد من أنظمة اريكسون المتطورة في مجال الجيل الخامس نظام اريكسون الراديوي، بما في ذلك منتجات MINI-LINK 6000 القادرة على توفير حلول عشر جيجابيت في الثانية، ونظام اريكسون كور السحابية، والبنية التحتية السحابية، وحلول شبكات اريكسون السحابية. وسيمكن ذلك تقديم دعم شامل لأنظمة الجيل الخامس ما يعزز التحول الرقمي وتحديث شبكات المحمول الحالية لمجموعة Ooredoo عبر شركاتها العاملة. وستعمل هذه الحلول أيضاً على تقليل الوقت المطلوب لطرح الخدمات الجديدة في السوق وتحسين أداء الشبكة لتلبية التوقعات المتزايدة للعملاء والشركات.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: «تمثل الاتفاقية خطوة اضافية مهمة في اطار الشراكة طويلة الأمد والناجحة التي تجمعنا مع اريكسون والتي تمكننا من مواصلة توسيع تغطية شبكة الجيل الخامس وتعزيزها ومواصلة التحول الرقمي. ان اريكسون تجلب أحدث التقنيات العالمية الى البلدان التي نعمل فيها، ما يمكننا من توفير أحدث الحلول الرقمية للمجتمعات وتمكينهم من الاستمتاع بأفضل الخدمات عبر الانترنت، ويشمل ذلك تزويد المناطق النائية بخدمات الاتصالات ودعم الشركات الناشئة رقمياً وتوفير تجارب رائعة لعشاق الرياضة في الأحداث الرياضية الكبرى القادمة».

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقدم اريكسون لمجموعة Ooredoo محفظة شاملة من خدمات الاتصالات، كما ستوفر أيضاً توسعات للأجهزة والبرامج للشبكة الأساسية، وشبكة الراديو وشبكة الارسال، بالاضافة الى وظائف الوسائط المتعددة المتنقلة المحسنة لعروض الخدمات الجديدة.

ومن جانبه، قال فريدريك ييدلينج نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الشبكات بشركة اريكسون: «ان اعتماد شبكة الجيل الخامس كمنصة للابتكار سوف تسرع رحلة مجموعة Ooredoo نحو عصر الابتكار الرقمي. وسوف يدعم ذلك حالات الاستخدام الجديدة التي تلبي متطلبات المستهلكين والشركات المتطورة. انه لفخر كبير أن نعزز تعاوننا مع استمرارنا في دعم طموح Ooredoo في تقديم شبكات عالية الأداء وتجارب استخدام فائقة الجودة».

