شركات طيران تتحرك لإلغاء قيود السفر

مال وأعمال

أعلنت مجموعة تمثل كبرى شركات الطيران الأميركية، دعمها اقتراحا من مسؤولي الصحة العامة لتنفيذ برنامج اختبار عالمي يقتضي خضوع المسافرين جوا لاختبار يظهر عدم اصابتهم بكوفيد-19 قبل عودتهم الى الولايات المتحدة

وحثت مجموعة «خطوط جوية من أجل أميركا»، التي تمثل شركات «أميركان ايرلاينز» و«يونايتد ايرلاينز» و«دلتا ايرلاينز» وشركات طيران كبرى أخرى، الادارة الأميركية، في رسالة الى نائب الرئيس مايك بنس، «على المضي قدمًا في التوصيات بالغاء قيود الدخول الحالية على المسافرين من أوروبا والمملكة المتحدة والبرازيل في أقرب وقت ممكن»، بالتزامن مع برنامج الاختبار.

وكانت وكالة رويترز للأنباء قد ذكرت في نوفمبر، أن البيت الأبيض يدرس الغاء القيود التي تمنع معظم المواطنين غير الأميركيين من السفر الى الولايات المتحدة من 26 بلدا أعضاء في منطقة شنغن، والمملكة المتحدة وأيرلندا والبرازيل.

