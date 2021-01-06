الغانم: «المصالحة» حصاد زرع مثمر للأمير الراحل

وطن النهار

اثنى عدد من النواب في مجلس الامة على المصالحة الخليجية وعودة العلاقات وفتح الحدود بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر بوساطة كويتية، مستذكرين بعرفان النظرة الثاقبة للامير الراحل الشيخ صباح الاحمد، والدور المخلص لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد في اكمال مسيرة العمل الخليجي المشترك.

في هذا الصدد، قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم نستذكر اليوم الغائب الحاضر سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -رحمه الله وطيب الله ثراه-، فكم كنا نتمنى لو كان حاضراً بيننا اليوم ليشهد حصاد زرعه المثمر كان يجمع الشمل ويمد يد الصلح فقد كان قلب الراحل الكبير على بقاء مجلس التعاون الخليجي وبفضل من الله تحققت تلك المساعي الخالدة، وستبقى في ذاكرة الشعوب الخليجية للأبد، ورحمك الله يا أمير الإنسانية.

وتوجه الغانم بالشكر لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، قائلا: كلنا اليوم نشعر بالفخر مطمئنين متفائلين تحت راية عهدك، اطال الله في عمرك وسدد خطاك ودمت لنا وللخليج ذخرًا.

ومن جانبه، ثمن النائب سعدون حماد جهود القيادة الكويتية في لمّ الشمل الخليجي، معتبرا القمة الخليجية فرصة ثمينة لوحدة الصف الخليجي لمواجهة التحديات الاقليمية والدولية.

وقال حماد: انا سعيد بمشاركة قطر في القمة الخليجية، ما يعطي مؤشرا على زوال الخلاف الخليجي، وتشير الى النتائج الطيبة لجهود الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد وسمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد في تقريب وجهات النظر انطلاقا من اواصر الاخوة التي تجمع الخليجيين.

واعرب حماد عن الثقة بخروج القمة بنتائج مثمرة تؤكد حرص القادة على لمّ الشمل الخليجي وتعزيز التعاون المشترك.

وثمن حماد دور الكويت المحوري وجهودها الدؤوبة في انهاء الخلاف الخليجي وحرصها على وحدة الصف بما يخدم المصلحة المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال حماد: نتطلع بامل وتفاؤل لانعقاد القمة ونتوجه بالشكر والعرفان الى الاشقاء في المملكة العربية السعودية على هذه الدعوة التي تعبر عن الحرص الكبير للمملكة في انعقاد القمة والدفع نحو العمل الخليجي المشترك، والسير نحو ما يتطلع له ابناء دول المجلس خاصة واننا نعيش اوضاعا سياسية يدرك الجميع مدى صعوبتها وحساسيتها.

العظماء

ومن جانبه قال النائب مساعد العارضي: وحدهم العظماء من تستمر إنجازاتهم حتى بعد رحيلهم.

رحم الله أمير الإنسانية صباح الأحمد، وحفظ الله قائدنا صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الذي أكمل مساعي الخير بين الأخوة، وها نحن اليوم نحتفل جميعا بالمصالحة الخليجية، وكلنا أمل وثقة بقادتنا للانتقال من التعاون الخليجي الى الوحدة الخليجية.

بدوره قال النائب بدر الملا: لن ننسى جهود الامير الراحل صباح الأحمد? في حل الخلاف الخليجي واستمرار جهود سمو الأمير نواف الأحمد في رأب الصدع، والكويت سباقة في حل الخلافات ورأب الصدع بين الاخوة والاشقاء.

وقال النائب فايز الجمهور: الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات،الله يديم المحبة والألفة بين حكام الخليج وشعوبهم خاصة وبلاد المسلمين عامة،الف الف مبروك لأشقائنا أهل قطر الصلح بينهم وبين الشقيقة الكبرى مملكتنا الغالية، والصلح خير.

لواء المصالحة

من جانبه قال النائب د. علي القطان: «قمة العلا» حققت رؤية الامير الراحل الشيخ صباح الأحمد بقيادة عضده سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ما تحقق اليوم من لم شمل الأشقاء وإعادة وحدة صف البيت الخليجي كان بمساعي والدنا الراحل الذي نترحم عليه في الوقت الذي يعكس حرص القيادة السياسية بالكويت على نبذ الفرقة بين الأشقاء.

ومن جانبه قال النائب اسامة المناور: الحمد لله كثيراً، نسأل الله أن يرأب الصدع وأن يجمع الشمل وأن يوحّد الصف، رحم الله الشيخ صباح الأحمد وكتب أجره على مسعاه وأطال الله عمر سمو الشيخ نواف الأحمد الذي حمل لواء المصالحة بعده، ويبقى دوماً وبإذن الله خليجنا واحد وشعبنا واحد?.

وقال النائب مهلهل المضف: الوحدة والتعاون أساس نجاح كل منظومة، إن المصير المشترك الذي يجمعنا يؤدي الى قوة وهو تطلع كل شعب الخليج العربي، هكذا كانت الكويت أرض الصداقة والسلام أدام الله الوحدة وحفظ الله الكويت.

وبدوره قال النائب سعد الخنفور: المصالحة الخليجية تفرحنا جميعا وتعزز شملنا ووحدة شعوبنا.. وبارك الله في حكامنا.. وحفظ الله سمو الامير الشيخ نواف الأحمد الذي استكمل مساعى الامير الراحل الكبير الشيخ صباح الأحمد لتعزيز الكويت كدولة سلام تجمع الأشقاء والأصدقاء على منهج التعاون والمحبة.

بلا فرقاء

ومن جانبه، قال النائب حمد روح الدين: خليجنا واحد، عبارة آمنت بها الكويت وعملت لها وبها وتوسطت خيراً، فنُزع فتيل الأزمة وعاد الخليج كُلاً واحداً بلا فرقاء، هنيئاً للخليج لم شمله واستقراره وشكراً للعقلاء وللكويت بلد الصلح والإنسانية.

وقال النائب عبدالعزيز الصقعبي: «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا».. نبارك للقيادة السياسية والشعوب الخليجية تكلل نجاح الدبلوماسية الكويتية في تحقيق المصالحة الخليجية، ونسأل الله تعالى أن يتم ذلك باجتماع القمة الخليجية.

وقال النائب ثامر السويط: إن لم الشمل، وإتمام المصالحة الخليجية بين الأشقاء، وبجهود كويتية كبيرة، بدأها الراحل الكبير الشيخ صباح الأحمد، وأتمها سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، لهو أكبر إنجاز سياسي تفخر به الأمة، وفيه رسالة عظيمة حول وجوب التوحد والتماسك والالتفات للشعوب وتطلعاتها وتجاوز كل الخلاف. ألف مبروك.

بدوره قال النائب مبارك العرو: لم يكن هذا الصدع بين الشقيقتين فقط، بل كان هما ثقيلاً على قلوبنا جميعا، زال اليوم بفضل الله وحكمة صاحب السمو، فاللهم الف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام.

وقال النائب عبدالله المضف: رأب الصدع بين دول مجلس التعاون هو أمل الشعوب الخليجية ذات التاريخ والمصير الواحد ترجمته المواقف الرسمية والشعبية التي جاءت لتجمع لا لتفرق.

الكويت كانت ولا تزال ذلك الوطن الذي يحمل رسالة السلام في كل مكان.

اختلاف مؤقت

ومن جانبه، قال النائب حمد المطر: وحدة المصير تجمع دول الخليج، قد تختلف مؤقتا لكننا لن نفترق مهما كانت الأسباب، خبر فتح الحدود ونجاح المصالحة الخليجية أسعد الجميع ويصب في مصلحة الأمن الخليجي، الوساطة الكويتية محل فخر للجميع، وتؤكد حصافة السياسة الكويتية الخارجية، هي الكويت تجمع ولا تفرق.

بدوره، قال النائب مهند الساير: مساعي الدبلوماسية الكويتية لم تكن يوماً ترى في الحياد الا وسيلة ملائمة للوصول للغاية الأكبر الحفاظ على اللحمة الخليجية ليبقى خليجنا واحد? ويستكمل المسيرة فتحققت لله الحمد.. نتطلع لمساعي مشابهة على المستوى المحلي حتى تكتمل حكمة هذه الدبلوماسية بالمصالحة الوطنية!

وقال النائب عبدالله الطريجي: فتح المنافذ الحدودية بين السعودية وقطر خطوة مهمة على صعيد استكمال جهود المصالحة الخليجية التي سعى إليها المغفور له الشيخ صباح الاحمد وواصل مساعيها سمو الأمير الشيخ نواف الاحمد، ليبقى «خليجنا واحد وشعبنا واحد».. عاشت الكويت وعاش الخليج العربي صفاً واحداً.

ضمانة إقليمية

اما النائب عبدالكريم الكندري فقال: تمسك الكويت قيادة وشعباً باتمام المصالحة الخليجية يأتي لإيماننا المطلق بأن هذه المنظومة لا تقتصر على اللقاءات البروتوكولية فقط بل تمثل مصيراً مشتركاً وضمانة اقليمية تجاه الأخطار المحيطة بالمنطقة.. بارك الله مساعي لم الشمل وسدد الله خطى من جمع ولم يفرق.

وقال النائب مرزوق الخليفة: نبارك للشعوب الخليجية تحقيق المصالحة التي طال انتظارها وطي صفحة الخلافات بين الأشقاء مستذكرين الدور التاريخي الذي قام به سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه لتحقيق المصالحة والتي أكملها سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد بكفاءة واقتدار.

وبدوره، قال النائب احمد مطيع: خبر فتح الأجواء بين المملكة وقطر أثلج صدورنا جميعا، المصالحة الخليجية وجمع الشمل بين دول مجلس التعاون مصدر اتحاد وعز وقوة وهذه النتيجة المباركة ثمرة جهود المخلصين أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد - رحمه الله- وأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.

وقال النائب محمد الحويلة: {إنما المؤمنون إخوة فأَصلحوا بين أَخويكم} المصالحة الخليجية? ارسى قواعدها ووضع اساسها صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد -رحمه الله- وأكمل مسيرته حتى أتمها صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد، اللهم ألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم ووحدهم لما فيه خير لنا جميعاً.

وبدوره، قال النائب احمد الحمد: نشيد بجهود صاحب السمو الأمير وقيادتنا السياسية لنجاحها بحلحلة الخلافات بين الأشقاء الخليجيين ونثني على الأجواء الإيجابية التي أعلن باكورتها وزير خارجيتنا الشيخ د. أحمد الناصر بفتح الأجواء البرية والبحرية والجوية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر الشقيقتين.

وقال النائب اسامة الشاهين: أهنئ شعوب وحكومات الخليج العربي? وأهنئ القيادة السياسية والدبلوماسية الكويتية - بهذه البشرى السعيدة والخطوة الكبيرة، في إطارالمصالحة الخليجية? المنشودة.

وقال النائب يوسف الفضالة: نسأل الله أن تكون بداية خير لأهل الخليج وأن يسدد خطى صاحب السمو أمير البلاد في رأب الصدع الخليجي، نأمل أن يكون دور الكويت في الوساطة الخليجية مثمر بعد فتح الحدود بين دولة قطر والمملكة العربية

