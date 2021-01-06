مياه الخليج عادت إلى مجاريها

وطن النهار

مصالحة خليجية لعبت الكويت وحكامها فيها دورا محوريا نابع من مواقف الكويت حكومة وشعبا في رأب كل صدع تكون نتيجته سيئة على الشعوب.

المصالحة كانت احد احلام سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد -طيب الله ثراه- حيث عمل لها كل ما يستطيع رغم الحالة الصحية التي كان يمر بها ورغم جائحة كورونا الا انه ابى الا ان يكون الخليج البيت الواحد الذي يسكنه ابناؤه بكل حب ووئام ومعه يتطلعون الى مستقبل باهر ينعمون فيه بالطمانينة والازدهار.

ويأتي دور سمو الامير الشيخ نواف الاحمد مكملا وكبيرا على مستوى الحدث ليكمل الحلم حتى حوله الى حقيقة بحكمة وحنكة سوف يتذكرها التاريخ وتسجل للكويت وحكامها باحرف من نور مدى حبهم وتطلعهم للوئام واخماد الفتن بين الشعوب والدول.

من جانبه هنأ رئيس اتحاد المهندسين العرب ورئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس فيصل دويح العتل قادة دول التعاون والشعوب في دول الخليج العربية بتحقيق المصالحة واعلان فتح الحدود بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر الشقيقتين، معرباً عن فخر المهندسين الكويتيين والعرب بتتويج جهود الكويت لإنهاء الخلاف الخليجي بقيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وحرص سموه على مواصلة جهود المغفور له الشيخ صباح الأحمد حتى تحقيق هذا الهدف السامي والنبيل.

وأضاف العتل أن هذه المصالحة وتزامنها مع انعقاد قمة دول الخليج العربية يمثل حرص الكويت بقيادة صاحب السمو أمير البلاد على إنهاء هذا الملف وعملها الدؤوب لإعادة الوحدة الخليجية الى وضعها الطبيعي في التلاحم و وحدة المصير.

وقال العتل: تابعنا بكل اهتمام اعلان وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر فتح الحدود واكتمال عقد المشاركة الخليجية في قمة العلا في المملكة العربية السعودية وإننا نثمن عاليا الجهود المخلصة والمكثفة التي أنهت هذا الخلاف الى غير رجعة بإذن الله تعالى، مضيفا أن هذه الثمرة تؤكد أننا ماضون الى طي صفحة هذا الملف و تحقيق التضامن والاستقرار الخليجي والعربي.

وزاد قائلا: إن التفاعل الشعبي الكبير مع اعلان هذه المصالحة و الاشادة الأممية بجهود الكويت إزاء إنهاء هذا الملف يؤكد صحيح مواقف الكويت ومساهماتها الاقليمية والعالمية في ترسيخ جسور التفاهم بمنطقة الخليج العربي والعالم وحرصها على استمرار وحدة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمتها لتحقيق السلام والأمن في المنطقة.

وقال العتل أيضا: إننا وبمتابعة هذه التطورات واتمام المصالحة نستذكر ونثمّن عاليا الجهود التي سبق أن قادها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد -يرحمه الله-، وجهود أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد لإنهاء هذا الملف واغلاقه الى غير رجعة إن شاء الله، مضيفا أننا نجدد دعمنا لتحقيق المزيد من التضامن والاستقرار في منطقتنا والعالم أجمع ليعود الوئام والمحبة الى خليجنا ولتنعم شعوبه بمزيد من الأمن والرفاهية والاستقرار، داعيا في ختام بيانه الله عز وجل الى أن يسدد خطى قادة «التعاون» في قمتهم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الى مزيد من التلاحم وص الصفوف ودرء الأخطار، وتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار لشعوب ودول المجلس.

بارقة خير

بدوره، استبشر المتحدث الرسمي ومدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر محمد الرويح خيرا في بداية العام الجديد 2021 مع اعلان المصالحة الخليجية والتي كانت الهدف الأوحد للكويت وسمو الامير الراحل طيب الله ثراه وسمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الصباح لإصلاح ذات البين وترميم البيت الخليجي.

واضاف الرويح اننا اليوم بفضل هذه الجهود السابقة واللاحقة المباركة قد تحققت الاماني، لاسيما وأن مجلس التعاون هو بارقة أمل واعدة للشعوب الخليجية ينشدون منه العيش الكريم والتقدم والازدهار، خاصة وانه قام بأهداف اساسية لمجلس التعاون الخليجي من اهمها تحقيق التكامل والتنسيق والترابط بين الدول في كل الميادين وذلك بهدف الوصول إلى وحدتها، وتوثيق وتعميق الروابط وأوجه التعاون والتواصل بين شعوب الدول الأعضاء في كل المجالات، بالاضافة الى وضع أنظمة متشابهة ومتماثلة في الشؤون الاقتصادية والمالية، والتجارة والجمارك والمواصلات، وقطاع التعليم والثقافة، وقطاعات الصحة، ومجال الإعلام والسياحة، بالإضافة إلى الشؤون التشريعية والإدارية.

وقد شجعت منظومة مجلس التعاون التقدم والتطور في العديد من المجالات، مثل: الزراعة، والصناعة والتعدين، والثروات الحيوانية والمائية، وإقامة المشاريع المشتركة، وإنشاء مراكز البحوث وتشجيع تعاون القطاعات الخاصة.

نجاح الكويت

من جانبه، قال عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت د. سالم مطرود الشمري ان الكويت نجحت في رأب الصدع الخليجي من خلال تحقيق المصالحة التي تمثل نهج الكويت ودبلوماسيتها المتميزة والمثمرة والتي جاءت بناء على رعاية سامية من أمير الكويت الشيح نواف الاحمد الصباح وسلفه الراحل الشيخ صباح الأحمد -رحمة الله عليه-.

واضاف الشمري ان المصالحة الخليجية ماهي الا تعزيز للحمة والعلاقات الاخوية التي تعمل على زيادة التعاون المشترك والتنسيق بين دول الخليج لتعود الامور الى طبيعتها لتحقيق الرخاء والازدهار للشعوب الخليجية التي ستفتح الباب أمام إعادة انسيابية التعاون الأخوي والاقتصادي وكذلك ستعيد إحياء المشروعات المشتركة التي عملت عليها دول مجلس التعاون منذ سنوات طويلة.

قائد المصالحة

من جهته، قال د. عبدالواحد الخلفان اليوم بعد هذه النتائج الطيبة من المصالحة الخليجية والتي اصبحت على ارض الواقع نستذكر باعتزاز مساعي أميرنا المغفور له بإذن الله سمو الشيخ صباح الأحمد ( قائد المصالحة الخليجية? ) وحرص أميرنا سمو الشيخ نواف الأحمد ودوره المكمل بتحقيق آمال مجلس التعاون قادة وشعوب الخليج كافة ليتحقق الحلم الكبير بالمصالحة بين الاشقاء الخليجيين الذي عمل على تحقيقة سمو الامير الراحل منذ اللحظة الاولى للازمة في عام 2017.

وبين الخلفان ان سمو الامير الشيخ نواف الاحمد الصباح كان حكيما في اكمال المسيرة بكل جد واجتهاد ليحقق النتائج المرجوة والتي تكللت بانهاء المقاطعة وتأكيد وحدة دول مجلس التعاون الخليجي لتعم الفرحة في بداية 2021 برأب الصدع وازالة الخلاف بين الاشقاء والاحباب الخليجيين.

موقف خالد

بدوره، اكد استاذ المناهج وطرق التدريس في جامعة الكويت الدكتور شايع الشايع ان الله منَّ علينا بفضله وكرمه بلمّ شمل البيت الخليجي من جديد وهنا نستذكر بكل فخر واعتزاز الدور الكبير والحيوي بعد الله سبحانه وتعالى للقيادة الحكيمة في الكويت وللشعب الكويتي الاصيل الذي ابى أن ينجرف للانحياز لاي طرف ضد آخر، فكل الشكر والتقدير لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد لنجاحه في اتمام المصالحة الخليجية، وهو النهج الكويتي الأصيل الذي بدأه أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد رحمه الله للمّ شمل البيت الخليجي، فسيكتب التاريخ موقف الكويت في صد ورفض أي خلاف أو انشقاق بين أبناء الخليج العربي.

واضاف الشايع ان المصالحة جاءت لتؤكد اهمية تماسك وتضافر دول مجلس التعاون الخليجي ذلك الكيان الذي قدم وسيظل يقدم كل ما من شأنه التقدم والازدهار للبيت الخليجي وشعوبه.

تتويج وتجسيد

من جهته، قال الناشط السياسي بدر النسيس المطيري ان حدوث المصالحة الخليجية جاء تتويجا لمساعي دؤوبة وحثيثة تواصلت لسنوات مضت لسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الاحمد -رحمه الله-، كما انها تجسيد وترجمة فعلية لرغبة وعمل وتوجيه جاد من صاحب السمو الأمير الحالي الشيخ نواف الاحمد الجابر ليأتي اعلان عن الانجاز التاريخي برأب الصدع والشرخ الخليجي والتوصل الى اتفاق بحلحلة نقاط الخلاف الجوهرية والولوج الى خطوات اعادة العلاقات الاخوية بين الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي الى مسارها الطبيعي وطي صفحة سوداء من تلك العلاقات كادت ان تعصف وتدمر الكيان الخليجي في مجمله.

واضاف المطيري ان الكويت لعبت دورا محوريا منذ بداية الخلاف في اتخاذ الحياد الايجابي وفي تقريب وجهات النظر وتكلل جهدها بالتوفيق والنجاح في اعلان نهاية هذا الخلاف ليعود الخليج بيتا واحدا يستظل تحته ابناء دول مجلس التعاون الخليجي بكل حب ووئام وهذا بالطبع اضافة الى المتغيرات الدولية وعلى رأسها الانتخابات الاميركية.

دور محوري

بدوره، قال نائب رئيس الجمعية الدولية للهندسة القيمية في الخليج المهندس بدر الذايدي ان بداية العام الجديد 2021 تعد فاتحة خير على دول الخليج العربي بنجاح صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد وولي عهده الامين الشيخ مشعل الاحمد باستكمال مسيرة مساعي المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد امير الانسانية والتي تكللت بمصالحة خليجية وفتح الأجواء الجوية و الحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر والتي تأتي عشية انعقاد القمة الخليجية الـ 41.

واضاف الذايدي انه لابد وان تستمر مسيرة حكام الخليج على نهج من سبقوهم ممن وضعوا حجر الاساس لهذا الكيان الخليجي والذي كرست الجهود من خلاله لرفاهية المواطن الخليجي وتوحيد الصف الخليجي لما يعود على المنطقة بالامن والاستقرار، موضحاً ان وزير الخارجية الكويتي الشيخ احمد الناصر قام بدور محوري ينم عن القبول الذي يتمتع به بين نظرائه الخليجيين وحنكته وخبرته التي ساهمت بتقريب وجهات النظر وزف للخليج افضل خبر مع مطلع هذا العام الجديد، داعين الله العلي القدير ان يحفظ دول الخليج العربي ويسدد خطى? القادة لما فيه مصلحة شعوبهم.

من جانبه، قال المدير الأسبق للمركز الوطني لتطوير التعليم عضو هيئة التدريس في كلية التربية في جامعة الكويت د. غازي الرشيدي ان افعال سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد وجهوده المباركة وامنياته ان يكون الخليج يدا واحدة اصبحت حقيقة وواقعا طبت حياً وميتاً يا سمو الأمير الراحل فالفعل الطيب وإصلاح ذات البين أجره وثوابه بإذن الله يصلك وأنت عند الرفيق الأعلى.

نجاحات مفصلية

واضاف الرشيدي ان نجاح المصالحة الخليجية هو تتويج مبكر لنجاحات مفصلية ومحورية ستتوالى بإذن الله بجهود القادة الخليجيين للمحافظة على هذا الكيان المميز الذي اسهم في تعزيز الشراكات الاستراتيجية الإقليمية مع عدد من الدول العربية والتكتلات السياسية، كما انه حقق التنسيق والتكامل والترابط بين دوله في جميع الميادين بما في ذلك تنسيق سياساتها وعلاقاتها تجاه الدول الأخرى، والتكتلات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

ولفت الرشيدي الى ان سمو الامير الشيخ نواف الاحمد قام باكمال مسيرة اخيه سمو الامير الراحل بكل اقتدار وحكمة لانهاء المشكلة الخليجية حيث ستسجل الشعوب الخليجية بكل فخر واعتزاز للكويت وأميرها الشيخ نواف الأحمد وسدد على الخير خطاه دورهم الفاعل والكبير في لم الشمل الخليجي.

الدبلوماسية الكويتية

بدوره قال د. عايد المناع ان الكويت لعبت دورا كبيرا في تهيئة الاجواء للمصالحة الخليجية بعد الازمة التي حصلت بين قطر والسعودية والبحرين والامارات وتخللها سحب للسفراء.

وقد قام سمو الامير الراحل بجهد كبير من اجل التغلب على هذه المشكلة التي استمرت لاكثر من 3 سنوات حيث قدم جهودا كبيرة وعمل على تبريد الاجواء وتهدئة النفوس والابتعاد عن التشنج ما يؤدي الى عواقب غير محمودة واستمر سمو الامير الراحل ببذل الجهود لوقف تدهور الموقف وان يحل المشكلة رغم الظروف الصحية التي كان يمر بها وهنا لا ننسى دور وزارة الخارجية المحوري في هذا الجانب.

واضاف المناع انه بعد رحيل سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الى رحمة الله امسك سمو الامير الشيخ نواف الاحمد امير الكويت زمام المصالحة لاكمال مسيرة المغفور له الشيخ صباح الاحمد رغم جائحة كورونا ورغم الظروف الدولية الا انه كان على اتصال دائم بقادة الدول الخليجية كافة للوصول الى حل ينعكس ايجابا على دول المنطقة، وقد لعب وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر دورا كبيرا ومميزا في التوصل الى الاتفاق الحالي للخروج من الازمة بدعم وتوصيات سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد ويعتبر نجاحا للدبلوماسية الكويتية في عهد سمو الامير الذي عرفت عنه دبلوماسيته الهادئة والناجحة وعلاقته المميزة بقادة الدول ليكمل الجهود الطيبة لسمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد -طيب الله ثراه-.

