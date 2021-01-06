محامون: مساعي الكويت أثمرت صلحاً خليجياً

وطن النهار

استكمالاً لجهود سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد واصل سمو الامير الشيخ نواف الاحمد المسيرة في بذل جهود جبارة منذ توليه مسند الامارة في تقارب وجهات النظر فيما بين الاشقاء في دول الخليج العربي لانتزاع فتيل الفتنة التي وقعت فيما بينهم، واليوم شاهدنا تلك اللحظات الخالدة التي سوف يذكرها التاريخ في حل الخلاف الخليجي وسوف يذكر التاريخ المساعي الكبيرة للقيادة الحكيمة في الكويت لحل تلك الخلافات، فقد شاهدنا اللحظات التي اعلن عن فتح الحدود ما بين الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة قطر، وعمت الفرحة في جميع انحاء دول مجلس التعاون من خلال ذلك الاعلان عن انتهاء الازمة الخليجية.

ومن ناحيته، قال رئيس جمعية المحامين المحامي شريان الشريان ان عودة اللحمة للبيت الخليجي هو لحظة فارقة في تاريخ الشعوب الخليجية التي كانت وستبقى متمسكة بمصيرها المشترك وبأهمية توحيد الكلمة وتوطيد المحبة فيما بينهما، حيث ان حاضرنا ومستقبلنا معلق في تحقيق الامن والاستقرار لجميع دول الخليجية.

مضيفا، ان سمو الامير الشيخ نواف الاحمد واصل مسيرة الراحل سمو الشيخ صباح في السعي لوحدة الصف الخليجي، رحم الله امير الانسانية الذي ظل مؤمنا بوحدة الصف الخليجي، داعيا لحل خلاف الاخوة تحت مظلة البيت الواحد وها نحن اليوم نقطف ثمرة جهوده ونؤمن بعظم الدور الذي يوليه صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد لتعزيز مكانة الكويت اقليميا ودوليا.

ومن جانبه، قال المحامي زيد الخباز نهنئ قادة وشعوب دول الخليج العربي على المصالحة ووحدة الصف وعودة البيت الخليجي.

واكد الخباز ان سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد واصل مسيرة سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد بالسعي الى المصالحة ولمّ اللحمة الخليجية حيث ان سمو الامير الشيخ نواف واصل السعي للمصالحة منذ توليه مسند الامارة بجهود واضحة للجميع من خلال تقريب وجهات النظر ولما تمر فيه الظروف الاقليمية وذلك حرصا منه على امن وامان الشعوب الخليجية وادخال الفرحة في كل بيت خليجي.

واستذكر الخباز جهود سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد في السعي للمصالحة الخليجية قائلا ان سموه -رحمه الله- قام بجهود جبارة خلال تلك الفترة بالسعي بكل الظروف لانهاء الخلاف الخليجي وإعادة المياه الى مجاريها حيث انه كان في تلك الفترة يقوم بالعديد من الرحلات والسفر الى عدد من الدول الخليجية رغم كبر سنه وحالته الصحية وذلك لانهاء الخلافات الخليجية الخليجية.

ومن ناحيته،هنأ المحامي جراح العنزي الشعوب الخليجية على المصالحة الخليجية التي ادخلت الفرحة في بيت كل مواطن خليجي كما ان تلك المصالحة سوف تنعكس على الاقتصاد الخليجي.

واكد العنزي ان سمو الامير الشيخ نواف الاحمد -حفظه الله- قام بعمل وجهود كبيرة لهذه اللحظة التي افرحت الجميع، كما ان سموه قام بجهود لتقارب وجهات النظر لحل تلك الخلافات التي تكللت بنجاح المصالحة.

واضاف العنزي ان سمو الامير الشيخ نواف الاحمد واصل مسيرة سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد في العمل على تقارب وجهات النظر والسعي حول التهدئة وحل الخلافات وترتيب البيت الخليجي .

مشيرا الى ان سمو الامير الراحل قد قام بجولات عديدة إلى الدول الخليجية لحل الخلافات التي وقعت فيما بينهم وحل بعض الامور الشائكة، إلا انه سموه قد توفاه الله وسمو الامير الشيخ نواف الاحمد قام باستكمال مسيرته والوصول إلى حل نهائي لحل الخلاف الخليجي واعادة البيت الخليجي ووحدة الصف.

ومن ناحيته قال المحامي يوسف الدلماني إننا اليوم نهنأ انفسنا كشعوب خليجية لحل الخلاف الخليجي الذي طال سنوات وتمت اعادة الوحدة الخليجية ولمّ الشمل ووحدة الصف.

واضاف الدلماني أن الوقت الراهن والظروف المحيطة في دولنا الخليجية تتطلب وحدة الصف والتعاون واعادة العلاقات الاخوية فيما بين الاشقاء في الدول الخليجية لدحر اي مخاطر تحدق في دولنا الخليجية.

وأكد الدلماني ان سمو الامير الشيخ نواف الاحمد قام بجهود كبيرة منذ توليه مسند الامارة في التقارب في وجهات النظر وحل الازمة الخليجية ونبذ الخلافات، واعادة البيت الخليجي كما كان، مبينا أن من ابرز الملفات التي حملها صاحب السمو هو حل الخلاف الخليجي واعادة وحدة الصف، وقام سموه باجراءات عديدة من خلال وزير الخارجية لحل هذا الملف، واليوم لله الحمد تم التوصل إلى الحل واعادة المياه إلى مجاريها.

واضاف الدلماني ان سمو الامير الشيخ نواف واصل مسيرة سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد -رحمه الله- في وضع آلية وجهود كبيرة جدا لحل تلك الخلافات والسعي للصلح ولمّ الصف ووحدة البيت الخليجي.

ومن جانبه قال المحامي حمد المصيليخ اننا اليوم نعيش لحظات تاريخية عندما تم اعلان فتح الحدود فيما بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، مبينا ان تلك اللحظات التي سيكتبها التاريخ وايضا التاريخ سوف يذكر مساعي الكويت وقيادتها في حل الخلاف الخليجي.

واضاف المصيليخ أن سمو الامير الشيخ نواف الاحمد واصل مسيرة شقيقه الراحل الشيخ صباح الاحمد في السعي لحل الخلافات التي نشبت قبل عدة اعوام، حيث ان سمو الامير الشيخ نواف الاحمد حمل على عاتقه منذ اللحظات الاولى لتولي مسند الامارة ملف الخلفات الخليجية واليوم قد شاهدنا جهود سموه في حل الخلافات الخليجية واعادة البيت الخليجي كما كان.

