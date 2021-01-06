مجلس الأمة.. أول القصيدة «رفض»

وطن النهار

رفع نائب رئيس مجلس الأمة احمد الشحومي جلسة يوم امس على ان تستكمل اليوم عقب سجال حول طلب تشكيل لجنة التحقيق في أحداث الجلسة الافتتاحية كما رفض المجلس التصديق على مضبطة الجلسة الماضية.

وكان مجلس الأمة عقد أمس الجلسة العادية الأولى للفصل التشريعي السادس عشر ويتضمن جدول أعمالها 22 رسالة واردة وتشكيل لجان تحقيق نيابية في ملفي غسل الأموال وتزوير الجنسية والنظر في احالة الخطاب الأميري إلى لجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.

وضمن تقارير اللجان البرلمانية المدرج على جدول الأعمال مشروع بقانون قدم في المجلس الماضي (قانون الاستيراد) وتمت الموافقة عليه في اللجنة المالية البرلمانية ولم يصوت عليه.

وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح الرئيس بالانابة احمد الشحومي الجلسة، وتلا الامين العام علام الكندري اسماء الحضور والمعتذرين.

الرئيس الشحومي يقرأ طلب نيابي للتحفظ على المضبطة ويكون نداء بالاسم، يا اخوان اذا عندكم ملاحظات على المضبطة اما التصويت بالاسم فهذا لا يجوز وفق المادة 92.

بدر الداهوم: هذا الامر حدث سابقا وقد قدمه احمد السعدون.

عبدالكريم الكندري: الإجراء لائحي والنواب يستطيعون تقديم أي طلب.

شعيب المويزري: هذا الاجراء لائحي والشعب يريد ان يعرف حقيقة ما حصل في الجلسة الافتتاحية وموقف النواب منها.

الشحومي: ارجو ان تساعدوني ونبي نخلص، وكل ما هو لائحي سنتخذه واذا ابي اعطي نقطة نظام ما راح نخلص.

الصيفي: هذا الاجراء لائحي والمجلس سيد قراراته.

الحميدي: اللي حصل في الجلسة امر خطير وإهانة للنواب ، وانا بالنسبة لي اعتبر نفسي الرئيس الشرعي لان الامة اختارتني بالبيت نيابية. أما الحكومة فهي اختارت رئيساً آخر.

الشحومي: وفقا للجلسة فان الرئيس الشرعي للمجلس هو مرزوق الغانم.

ثامر السويط: استغرب منك الاخ الرئيس انك تراعي مشاعر الحكومة.

الشحومي: الرئيس الغانم هو الرئيس الشرعي والموضوع انتهى وقضي الامر. انا ما اجي على هواكم . والحكومة ترى جزء من المجلس.

حسن جوهر: التحفظ على مجلس الامة يجب ان يتم الان ، انا استغرب ان التصويت على المضبطة لا يتم الا برفع اليد لماذا لا يكون نداء بالاسم فلا يوجد ما يمنع.

خالد العتيبي: المادة 110 تجيز لعشرة نواب ان يطلبوا التصويت نداء بالاسم.

الشحومي: هذه المادة لا تنطبق على المضبطة وكذلك يجب تحديد ماذا تريدون التحفظ عليه.

عبدالكريم الكندري: نحن لا نريد تصحيح المضبطة نريد ان نعترض على الإجراءات لجلسة خاطئة.

هشام الصالح: اللائحة لا تجيز الا التصحيح، ثم ان مرزوق الغانم اصبح رئيسا شئنا ام أبينا.

الشحومي: لا يجوز هذا الطلب لانه لابد ان يكون التحفظ محدد.

شعيب المويزري: نحن حددنا التحفظ وهو بند انتخاب الرئيس.

محمد المطير: والله ما اتمنى ان احمد الشحومي اللي زاملته في الفصل الثالث عشر ان يقف هذا الموقف.

مساعد العارضي: امامك طلب وكانت هناك سابقة فما هو سبب عدم التصويت.

الشحومي: سيبقى احمد الشحومي كما هو يحافظ على الدستور. ثم على شنو نتحفظ .على ما قمت به الاخ محمد المطير وانت رايح راد جدام المنصة، على شنو نتحفظ.

وتم التصويت برفع الايدي على المصادقة على المضبط.

وتم رفض المصادقة على المضبطة.

بعد موافقة 19 فقط من 58.

وتلا الرئيس الشحومي طلب بفتح باب ما يستجد من اعمال وطلب احالة من تطاول على النواب الى النيابة العامة.

ثم يستدرك الشحومي: عفوا تحملوني شوي . طلب فتح ما يستجد من اعمال يجب ان يكون بعد بند الرسائل الواردة.

أسامة المناور: هناك طلب بالتحقيق فيما حدث بالجلسة السابقة ولم يدرج في جدول الاعمال.

مرزوق الخليفة: وجهت رسالة الى المجلس بشأن الاستعجال بقانون البدون ولم يدرج ليش.

سعدون حماد: هناك بند برسالة من سمو الامير وما يجوز نتعداها.

الشحومي: لا يجوز اقحام المقام السامي بهالموضوع.

وتمت الموافقة على فتح باب ما يستجد من اعمال.

الشحومي: هناك طلبان أحدهما بتشكيل لجنة تحقيق لما حدث في الجلسة الافتتاحية ، وطلب احالة المسيئين للنواب الى النواب.

بدر الداهوم: هناك مرتزقة سبوا النواب المحترمين وخرجوا وراحوا يترقصون، ونحن نريد احالة هؤلاء الى النيابة، وكذلك المقدم بدر المطوع اللي دخلهم من باب العيادة ويجب ايقافه عن العمل.

الشحومي: ما يجوز تقول مرتزقة.

أسامة المناور: لم توجه الدعوة للنواب السابقين لحضور الجلسة وخاصة سالم المرزوق، وهناك اربع ضباط نعرفهم بالاسم هم اللي يدخلون مشجعين ذلك النادي. النفخ بهذا الشخص هو اللي اوصلنا لهذا الموقف، حتى ابناء الشيوخ تتم محاسبتهم الا أقرباء هذا الشخص اللي انفخته الحكومة.

محمد المطير: هذا الفعل يخص الشخص اللي سواه ولا يجب ان نتطرق لعائلته والنساء.

حمد روح الدين: الاعتداء على بيت الامة لا يجب ان يمر مرور الكرام ، حتى حرس المجلس لا يردون على رئيس السن.

حمد الهرشاني: العكس هو الصحيح فقد اخليت القاعة خلال عشر دقائق.

ثامر السويط: ليعلم الجميع ان هذا بيت الشعب وليس عزبة خاصة، وبكل ما حدث في الثلاثاء الاسود للاسف وجدنا رئيس الوزراء يصدر بيان الارتياح.

الوزير مبارك الحريص: ارتياح الحكومة كان لما انتهت اليه الجلسة، ولا يمكن للحكومة ان تستحسن الاحداث السيئة فهي تشجبها وتستنكرها، وارتياح الحكومة لان الجلسة انتهت بكلام طيب من بدر الداهوم وثامر السويط واسامة المناور، وصحيح ان سمو الرئيس عندما كان وزيرا استنكر الاستحسان في احدى الجلسات السابقة لانه لم يقم احد من النواب وقتها بالاستنكار، اما الجلسة الافتتاحية فقد اعترض عدد من النواب ولذلك لا يوجد داعٍ ليقوم سمو الرئيس ويعترض.

خالد العتيبي: هذه ليست الحادثة الاولى بل حدث ذلك في المجلس السابق في جلسة العفو بنفس الاشخاص ، حتى الحكومة حاشها من السب اكثر منا ، والله لو كنت وزير لأصدرت بيان استنكار منفردا، يجب احالة جمهور الرئيس للنيابة وعدم دخولهم للمجلس مرة أخرى، صحيح ان الرئيس الغانم ماله شغل ظاهريا ولكن ضمنيا الامين العام والموظفون يأتمرون بأمره وهذا معروف. نحمد الله ان جمهورنا مو موجود والله كان الدم وصل للركب. واذا يبونها مصاخم روس حنا ندق الروس دق ما نخاف.

عبدالكريم الكندري: تخيل ان الانتخابات جرت واوراق التصويت جاهزة ، حتى الرئيس محد يبارك له.

الشحومي: ترى مو اول مرة تحصل ان الرئيس ما يباركون له.

الكندري: تصدق ان حتى رئيس السن ما بارك له لانه ليست هناك شرعية للرئيس وهذه انتكاسة واغتصاب للرئاسة، شلون الجمهور دخل مكتب الرئيس من الصبح ويفترض ان المكتب لرئيس السن وبعد الانتخابات يعطون المفتاح للرئيس الجديد، لان الأمانة والموظفين مازالوا يتبعون الرئيس.

مساعد العارضي: شفنا شخص اقتحم القاعة ورمى الورد على الوزراء واقرب واحد له كان وزير العدل اللي له رأي سابق ضد من دخل المجلس في السابق والحين ما سمعنا رأيه.

عبدالعزيز الصقعبي: من يظن انه يستطيع تركيع الشعب الكويتي اقول له انت غلطان اللي اكبر منك ما قدر على ذلك ، والقانون راح يطولك.

فارس العتيبي: اسقاط المضبطة اليوم يثبت شرعية بدر الحميدي بالرئاسة، ما حصل وكأننا في نادي.

هشام الصالح: هناك ستة ادلة بعدم دستورية الطلبات المقدمة فلا يجوز ان يقوم المجلس بمحاسبة المجلس بل المجلس يحاسب الحكومة ولا يحاسب نفسه.

مرزوق الخليفة: اللي حصل همجية وغوغائية وسب النواب لن يمر مرور الكرام ولجنة التحقيق خطوة اولى فقط، هناك سابقة حدثت في الفصل التشريعي السابع عندما كان احمد السعدون رئيسا فقد قام صحافي بالاعتداء على احد النواب فقام احمد السعدون بتحويله الى النيابة مكبل الايدي.

الحكومة وضعتك انت والرئيس غير الشرعي بالرئاسة ، فنحن رئيسنا الشرعي بدر الحميدي.

الشحومي: الحكومة تملي على غيري مو علي انا.

مهلهل المضف: اذا كان الفعل الوطني ورفع اعلام الكويت عندما دخل الاخوة النواب سابقا الى المجلس ويتم الحكم عليه وتهجيرهم ، فماذا يجب ان يتم تجاه الذين اقتحموا قاعة عبدالله السالم والتهجم على النواب.

صالح المطيري : ما حدث مرتب له من اطراف عديدة ، الحكومة وجهت رسالة للمجتمع بالتصويت بالرئاسة، ونحن نوجه للحكومة رسالة ان المساءلة السياسية اذا لم تتعاون معنا واول التعاون هو التصويت مع طلب لجنة التحقيق.

مهند الساير: نحن لا نقبل ان تمر الاحداث التي جرت مرور الكرام ويجب التحقيق فيما حدث بأسرع وقت لأن الوقت يسرقنا وقد تكون الكاميرات مسحت.

مبارك الحجرف: ما حدث وصمة عار والحكومة قامت بحقها الدستوري في التصويت بالرئاسة ونحن سنمارس حقنا الدستوري في سحق كل من يعارض ارادة الأمة وان غدا لناظره قريب.

فايز الجمهور: شاهدت مناظر تسيء للشعب الكويتي.

يعتقد من اساء للنواب ان هذه الدولة مسيطر عليها ويريدون السيطرة على المجلس.

شاهدت تواطؤ حرس المجلس مع الجمهور وهذا المشهد ذكرني بحزب البعث السوري والرئيس وشبيحته.

محمد المطير: ما حدث في يوم الجلسة كارثة.

وقبل لا نشوف المرتزقة شفنا الحكومة كيف سكتت عن الفساد ما حدث من السيبندية والخمة.

اللي حصل سقطة أخلاقية برعاية حكومية عندما دعمت الفساد بالسر وغيرت ارادة الأمة، ما حدث في يوم الجلسة كارثة وقبل لا نشوف المرتزقة شفنا الحكومة كيف سكتت عن الفساد و ما حدث من السيبندية والخمة.

حسن جوهر: اقولها للشعب الكويتي قاطبة حنا اليوم سنسترجع هيبة مجلس الأمة.

مؤسسات الدولة اصبحت مخترقة وعزب للبعض ولم يبق للشعب الا هذه المؤسسة.

سعدون حماد: يجب شطب كلمة الرئيس غير الشرعي من المضبطة فالاخ مرزوق الغانم هو الرئيس الشرعي شئنا ام أبينا.

صيفي الصيفي: اذا لم نتخذ اجراء ضد من سب النواب واهاليهم فسيكون ذلك سبة في مجلس الامة.

الرئيس الشحومي: لا اريد ان اسجل سابقة وانا اترأس اول جلسة لي لذلك لا يجوز تشكيل لجنة تحقيق.

عبدالكريم الكندري: انت قاعد تقول كلام ورأي ويجب أن تنزل القاعة وتتكلم ما يجوز ان تناقش وانت تترأس الجلسة.

محمد المطير: انت شفيك من شنو تخاف.

الشحومي: انا ما اخاف وبعدين انتم تعرفون ان الامر مو لائحي

احتجاج نيابي واسع من الداهوم والمناور والمطيري والكندري والعتيبي والسويط.

عبدالكريم الكندري: الطلب ما فيه طلب تحقيق مع النواب وبعدين انت تبي تقول رأي انزل من المنصة ، وحنا نقول ان الرئيس مو شرعي ومسألة انك تاخذ رأي عبدالفتاح حسن حنا ما ناخذ فيه.

الشحومي: انتم تاخذون رأى عبدالفتاح حسن.

عبدالكريم الكندري: لا انا كل لجنة ادخلها ما اخلي فيها اي مستشار وافد، وقدمت رسالة بتكويت مستشاري المجلس والرئيس لم يدرجها.

بدر الداهوم: حنا ما نخشى الجلسة الاولى واللي يخشاها هو اللي غاب اليوم وحطك هني.

الشحومي: تكلم على قدك انا محد يحطني هني.

ثامر السويط: ليش ما تتلوا الطلب فانت تتكلم عن التحقيق مع الموظفين وهذا مو موجود بالطلب.

محمد المطير: نبي نعرف انت عن شنو تتكلم عن اي طلب هناك طلبين.

الشحومي: الإحالة للنيابة ما يجوز.

الشحومي: ننتقل للبند الآخر، الاوراق والرسائل الواردة.

بدر الداهوم والمطيري يصعدان المنصة ويمنعان الامين العام من تلاوة بند الرسائل بضغط زر اقفال المايكرفون.

الداهوم: مو بكيفك والله ما يصير اللي تبونه.

المطير: شفتوا يا نواب اصلا ما في احترام لكم، يريدون الحط من كرامتكم.

الشحومي يرفع الجلسة.

