36 نائباً يؤيدون استجواب رئيس مجلس الوزراء

وطن النهار

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تسلمه استجوابا الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد من النواب ثامر السويط وخالد العتيبي وبدر الداهوم مكونا من ثلاثة محاور، مشيرا الى انه ابلغ سمو الرئيس بالاستجواب وسيتم ادراجه على جدول اعمال اول جلسة عادية

وبدا واضحا ان كتاب عدم التعاون مع رئيس الحكومة قد بات جاهزا للتقديم فور مناقشة الاستجواب، مالم تقدم الحكومة على رفع استقالتها الى سمو الامير، حيث تزامن تقديم الاستجواب امس مع تسابق نيابي لاعلان تأييد رفع كتاب عدم التعاون مع رئيس الحكومة وبلغ عدد المؤيدين لعدم التعاون قرابة الـ 36 نائبا وذلك بتصريحات رسمية.

وتركزت محاور الاستجواب على مخالفة رئيس الحكومة احكام الدستور عند تشكيله الحكومة بعدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس الجديد، وهيمنة السلطة التنفيذية في تكوين البرلمان، والاخلال بالمادة 98 من الدستور بعدم التزام الحكومة بواجبها الدستوري بتقديم برنامج عملها فور تشكيلها.

من جهته، قال النائب احمد الحمد: ان ما حدث في جلسة اليوم مخجل ومرفوض من الاخلال بالنظام والتعدي على الأمين العام خلال منعه من قراءة كلمة سمو الأمير واغلاق المايكرفون الذي يتحدث منه وسحب اوراقه، مضيفا: ان مثل هذه التصرفات لا تليق بنواب الأمة ولا تعكس الا رغبة في اعاقة العمل والانجاز ولا يمكن ان تحقق ما يتطلع الناس اليه اضافة الى انها استفزازات غير مقبولة.

وقال الحمد ان اللجنة التي شكلها مكتب المجلس للتحقيق في مخالفات الجلسة الافتتاحية حسب المادة 39 من اللائحة الداخلية والمكونة من نائب الرئيس وأمين السر والمراقب ورئيس لجنة الأولويات لها سلطة اتخاذ اجراءات تأديبية والاستعانة بمختلف الجهات لتأدية عملها.

بدوره، جهز النائب هشام الصالح بلاغا الى النائب العام موقعا باسمه مع اتاحة الفرصة لتسجيل النواب معه كشاكين، ضد خمسة من مرتكبي مخالفات الجلسة الافتتاحية والسب والقذف وارتكاب الفوضى مخالفين بذلك القوانين والنطق السامي وتوجيهات حسن الممارسة والقدوة الصالحة وعدم استجابتهم لاوامر الشرطة بالانصراف من القاعة، مكيفا في بلاغه مخالفتهم للمادة 14 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.

وقال الصالح: طلبت من النواب التوقيع على البلاغ لاحالة كل من قام بالاساءة لبعض النواب للنيابة حول وقائع جلسة انتخاب الرئيس، اما تشكيل لجان تحقيق من المجلس على المجلس فهو اجراء غير دستوري وهي سابقة خطيره، لجان التحقيق والسؤال والاستجواب من ادوات رقابة المجلس على الحكومة وفق الدستور.

وفيما يلي نص الاستجواب:

المحور الأول: مخالفة صارخة لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة بعدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس الجديد.

? شهد يوم 5 ديسمبر 2020 هبة شعبية جارفة، ادت لاسقاط كثير من رموز الفساد في المجلس، وتقديم كثير من المصلحين الذين يحملون هم هذه الأمة ويعبرون عن طموحاتها، وكانت الرسالة واضحة وجلية تدعم وتشجع وتحث على الاستمرار في النهج الاصلاحي، لكن السلطة، وكما هي دائماً اصرت على تجاهل هذه الرسالة وهذا التفويض الشعبي، وأمعنت في استبدادها وخياراتها العوجاء التي تخالف ما يرنو له الشعب الكويتي.

? في يوم 5/12/2020 اعد الشعب الكويتي تقريره الشعبي المتضمن اسماء نواب اعتقد بانهم قادرون على تلبية طموحه وترجمة آماله الى واقع تشريعي ورقابي في البرلمان، يوم السبت الموافق 5/12/2020 انتفض الشعب الكويتي ليعبر عن ارادته على الرغم من وجود المطر وعلى الرغم كذلك من وجود فيروس كورونا وهما سببان من شأنهما تقليل نسبة الحضور الا ان الشعب الكويتي حضر بقوة وعبر عن ارادته التعبير الصحيح واختار ممثليه. بعد ذلك الاختيار المعبر من قبل الشعب الكويتي اصبح الدور على عاتق رئيس الحكومة المكلف بان يشكل حكومته بشكل يتناسب مع اختيارات الشعب الكويتي.

? لا يوجد موضوع اجمعت عليه الآراء الفقهية مثل موضوع الزامية المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي، فلقد التقت اراء جميع اساتدة القانون الدستوري الذين قدر لهم دراسة وتدريس الدستور الكويتي على ان المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي لها طبيعة خاصة تختلف عن المذكرات التفسيرية الأخرى، وانها ملزمة بالتفسير الوارد بها للنصوص الدستورية لجميع السلطات العامة في الدولة ومنها السلطة القضائية، والمحاكم ذات الطبيعة الخاصة وفي مقدمتها المحكمة الدستورية.

? ان الدكتور عثمان خليل عثمان كتب يقول: «ان المذكرة التفسيرية هذه تختلف عن المذكرات التفسيرية او الايضاحية التي ترافق مشروعات القوانين الحكومية، فلم توضع في اول التشريع كما هو في شأن المذكرات الاخرى المشار اليها، وانما وضعت فور الانتهاء من اقرار مواد الدستور، واخذت من واقع مناقشات المجلس التأسيسي عند نظره لمواد مشروع لاقرارها».

? ان الدكتور وحيد رأفت كتب يقول: «لا شك في ان المذكرة التفسيرية لدستور الكويت ليست كسائر المذكرات الايضاحية للدساتير او القوانين بل ان لها وضعا خاصا يسمو بها الى مرتبة احكام الدستور الكويتي وذلك لصدورها واقرارها من نفس الجمعية التأسيسية ذاتها التي ناقشت واقرت مواد الدستور».

? ان الدكتور عبدالفتاح حسن كتب يقول: «اما المذكرة التفسيرية للكويت فتقوم بدور اكبر من ذلك بكثير فهي تحتوي على اضافات جوهرية الى نصوص الدستور، وعندما لا تقدم اضافات، تقدم تفسيرات ملزمة لنصوصه، وهي جزء لا يتجزأ من الدستور».

? ان الدكتور محمود حافظ كتب يقول: «ان المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي تلعب في تفسيره دورا مهما وتؤدي مهمة خطيرة، ابعد مدى وأوسع نطاقاً مما تلعبه وتؤديه عادة المذكرات التفسيرية للدساتير او القوانين بصفة عامة، فهي تكمل ما به من نقص، وتسد ما فيه من ثغرات، وتوقف ما يبدو متعارضا مع احكامه».

? ان الدكتور عثمان عبدالملك الصالح كتب يقول: «ان المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي لها قوة الزامية في التفسير لا يجوز الخروج عليها».

? ان الدكتور عادل الطبطبائي كتب يقول: «ان المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي تعتبر جزءاً متمماً للدستور، والتفسيرات الواردة بها لبعض مواد الدستور وتعتبر ملزمة لجميع السلطات العامة في الدولة».

? وبذلك نستنتج اجماع الفقه الدستوري على الزامية المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي. وتلك المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي في تفسير المادة (75) من الدستور الكويتي نصت على الاتي: «ان تجديد الانتخاب معناه التعرف على الجديد من رأي الأمة، وهذا الجديد لا يصل الى الحكومة الا باعادة تشكيل الوزارة وفقا لاتجاهات وعناصر المجلس الجديد».

? لكن للاسف هذا لم يحدث ابدا، فقد بدأت الوزارة بوزير مرفوض شعبيا تم استجوابه عدة مرات في مجلس «2016» الى وزير استفزازي كانت تصريحاته ونشاطاته وتوجهاته غير مقبولة ابدا وتمس الهوية الوطنية وتعرض وحدتنا الوطنية للخطر، الى وزير تحوم حول شهادته العلمية شبهات التزوير ما يدل على عدم التحقق من شاغلي المناصب القيادية العليا، وهو الحد الادنى من معرفة وفهم وتقييم من يتولى المناصب، وصولاً لفريق غير متجانس لا يدل اطلاقا على حكومة تسعى وتتطلع للتعاون.

معايير غامضة

? ان الشارع الكويتي تفاجأ باختيار وزراء بعيدين كل البعد عن عنصر الكفاءة وأتى اختيارهم على معايير غامضة على الرغم من ان البعض منهم لديه اراء سابقة تخالف التوجه الحكومي، وفي هذا الصدد اخفق رئيس مجلس الوزراء في تحقيق التعاون السياسي باختياره لعناصر تأزيمة في مجلس الوزراء كانوا محل مساءلة في المجلس السابق واداة من ادوات الدولة العميقة التي استهدفت مصالح الشعب الكويتي وتغلغلت في مفاصل الدولة وامتصاص خيراتها، الامر الذي يؤكد عدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس الجديد الاصلاحية وبالتالي مخالفة صارخة لاحكام الدستور الكويتي.

? لم يكن هذا التشكيل ملبياً للطموح ولم تكن القراءات السياسية متوافقة مع الواقع والمشهد السياسي، ولم يكن تغيير الشعب الكويتي لغالبية النواب مجرد تبديل للادوار، بل هو طوفان ضرب المؤسسة التشريعية بذنب من خان امانته ومن مالت استقامته، فأتى هذا المجلس بتغيير يصل لاكثر من غالبية النواب السابقين الذين كانوا يبارزون الشارع الكويتي في توجهاته السياسية وكانوا عناصر هدم لا بناء فالمجمل منهم من وقف في الاستجوابات ليزين الباطل بالحق وابرزها استجواب وزير الداخلية السابق الذي كان عنصر تأزيميا ولازال وسيبقى عنصرا تأزيميا في المرحلة القادمة.

? ان تحقيق التعاون السياسي يبدأ من تشكيل الحكومة التي لابد ان تكون متوافقة مع توجهات الشارع من خلال نواب بعد قراءات سياسية صحيحة متوافقة مع الواقع والدستور وان يكون مجلس الوزراء على قدر من المسؤولية السياسية وان وجود اكثر من اغلبية البرلمان اعضاء جدد يستوجب على رئيس مجلس الوزراء الاخذ بعين الاعتبار توجهات ذلك المجلس وقراءة توجهات الشارع واستبعاد عناصر التأزيم من اروقة مجلس الوزراء ومد يد التعاون نحو تحقيق متطلبات واحتياجات الشعب الكويتي وان وجود بعض الوزراء اربك المشهد السياسي الامر الذي سيدخل السلطتين نحو نفق مظلم وتعزيز الازمات السياسية، فالكويت لم تكن يوما رهينة بهؤلاء الاشخاص.

? ان المرحلة القادمة مليئة بالمخاطر والمنعطفات التي قد تزيد من الاحتقان السياسي بين السلطتين لوجود بعض القضايا التي يتبناها غالبية النواب رغم الاعتراض الحكومي على تلك القضايا من خلال مواقفها السابقة، فالتعاون السياسي يتطلب من رئيس مجلس الوزراء ان يكون لديه رغبة واضحة وحقيقية وجادة لتحقيق التعاون وما ينقضه التشكيل الوزاري كمؤشر نحو التأزيم وعدم الاستقرار السياسي، الامر الذي يؤكد عدم مراعاة واتجاهات المجلس الجديد الاصلاحية وبالتالي مخالفة صارخة لاحكام الدستور الكويتي.

? ان السياسة العامة للحكومة تعني الاطار العام الذي تتخذه الحكومة نهجاً لها في توجيه العمل الذي تسير على خطاه وزارات الدولة ومصالحها وما تنوي الحكومة النهوض به، واول خطوات ذلك هي عملية ترشيح الوزراء وفقا للمادة «56» من الدستور الكويتي.

? ان قيادات الموارد البشرية كالمناصب الوزارية تكون بمثابة البوصلة التنفيذية لتلك السياسة العامة وبالتالي اي خلل في تلك الموارد البشرية من شأنه اخلال تلك السياسة العامة للحكومة ومن ذلك المنطلق يستوجب التحقق الجاد والمدروس من صلاحية شاغلي المناصب الوزارية حتى ينتج عن ذلك سياسة عامة حكومية سليمة ومتزنة.

? وعليه تقوم المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء باعتبار ان مرحلة التشكيل الوزاري عند بدء اي فصل تشريعي امر مهم يقتضي ان يكون ذلك التشكيل وفق رؤى الشارع الكويتي وتوجهاته وان يكون التشكيل متوافق مع معايير الكفاءة لا معيار المحسوبية والمحاصصة، وان يضمن ذلك التشكيل التحقق من صلاحية شاغلي المناصب الوزارية حتى يعكس السياسة العامة السليمة لرئيس الحكومة.

تكوين البرلمان

المحور الثاني: هيمنة السلطة التنفيذية في تكوين البرلمان

? ان هناك عنصرا مشتركا في تعريف الفقه الحديث للنظام البرلماني، اذ تعتبر الصفة الاساسية لهذا النظام هي التعاون بين السلطات العامة، وتسعى الدساتير الحديثة لوضع قواعد دستورية للحد من هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية . ان المقومات الاساسية للنظام البرلماني، تقوم على اساس خلق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كما يراه الفقه التقليدي.

? يؤكد الفقيه الفرنسي «ديجي» ذلك المبدأ بقوله: «ان النظام البرلماني يستند اساسا على تساوي هيئتين من هيئات الدولة هما البرلمان والحكومة، وعلى تعاونهم المشترك في ادارة شؤون الدولة»، وذهب البعض الى وصف النظام البرلماني «كقارب مبحر وسط مياه، دفتاه الحكومة والبرلمان، واللتان يجب ان تعملا معا لخلق حالة التوازن اللازم مبحرا، وتتحدد وظيفة رئيس الدولة بالسهر على حماية هذا التوازن».

? ان تحقيق التعاون السياسي الذي كان شعارا للحكومة وتنادي به في اغلب خطاباتها يقتضي ان يكون مترجما في الواقع العملي، فما شاهدناه من تدخل الحكومة في تكوين المؤسسة التشريعية يعد تهاون لا تعاون في توجيهات المجلس الجديد، فقد اصدر بيان نيابي لاكثر من «40» نائبا على ضرورة ان يكون هناك رئيسا جديدا للمجلس الجديد الا ان التدخل والتوجيه الحكومي بدعم الرئاسة السابقة والحالية مؤشر خطير يدل على عدم المرونة السياسية فالحكومة التي رجحت نائب على (28) نائباً لن يكون لها هذا النائب منجاة من المسائلة السياسية فهي التي تخلفت عن الركب وجعلت نفسها في مواجهة أمام (28) نائباً وهي أغلبية نيابية قد تهلك الحكومة سياسياً وينتهي بها المطاف الى عدم التعاون السياسي فلم تكن الحكومة في موقف الحياد كما كانت الحكومات السابقة أثناء الازمات السياسية.

? ان منصب رئيس مجلس الامة لابد من ان يعهد الى من ينشد التعاون والوقوف على خطوة واحدة أمام السلطتين وان الاخفاق الحكومي في دعم هذا التوجه فهو يدل على الدخول في مربع التأزيم، وأن التدخل الحكومي لم يقف الى هذا الحد بل طال أيضا في تكوين المجلس ككل، فقد قامت بدعم أشخاص في لجان برلمانية على الرغم من عدم كفاءتهم السياسية بل البعض منهم لم يكن عضواً في أي لجنة في مجالس سابقة اطلاقاً.

? تعتبر لجان البرلمان عصب الحياة فيه، فهي بمثابة المحرك الداخلي للمؤسسة التشريعية وورش العمل فيه وتقاس انتاجية البرلمان في العالم الى مستوى انتاج لجانه البرلمانية وقد لجأت بعض الدساتير في دول العالم إلى منح اللجان البرلمانية صلاحيات واختصاصات واسعة من أجل تجنب مشكلة البطء في الاجراءات التشريعية.

? ان التدخل الحكومي في اللجان البرلمانية هو مؤشر خطير ينعكس بشكل سلبي على الأداء التشريعي، فاللجان البرلمانية لها دور مفصلي في تشريع القوانين ووصول أشخاص محل نقد بدعم حكومي هي خطوة تدل على جر البرلمان الى الصراع والتصادم السياسي وهو انتهاك للتعاون الحكومي النيابي الذي يستوجب ان تقف الحكومة على خطوة واحدة أمام الجميع وأن يكون من يصل لتلك اللجان وفق توجيهات المجلس وأغلبيته.

? ان الدستور في المادة (50) نص على مبدأ فصل السلطات مع تعاونها وان هذا التدخل السافر في تشكيل لجان المجلس وتكوين البرلمان يعد أكبر خطوة خطتها الحكومة نحو التصادم مع البرلمان.

برنامج عمل الحكومة

المحور الثالث: الإخلال بالالتزام الدستوري في المادة (98) من الدستور.

? ألزم المشرع الدستوري الحكومة فور تشكيلها بأن تتقدم في برنامج عملها للمجلس تحت ضوء المؤسسة التشريعية ومراقبة تنفيذ ذلك البرنامج.

? ان برنامج عمل الحكومة هو خارطة طريق لتطوير أداء السلطة التنفيذية وان آلية تنفيذه يقع على عاتق الحكومة ولا يستقيم ذلك الا بتنفيذه على ارض الواقع، وألا يكون ذلك البرنامج مجرد حبر على ورق، فما ورد في برنامج العمل الحكومي الأخير مثل الحوكمة المؤسسية ومبادرات تعزيز النزاهة والمتطلبات التشريعية والتحول الرقمي للخدمات الحكومية بتلك الامكانيات المحدودة غير قادرة على تنفيذ ذلك على أرض الواقع لطالما كانت معايير اختيار الوزراء والوكالاء واصحاب القرار على معايير المحسوبية والمحاصصة لا معيار الكفاءة والتمييز وأن هذا البرنامج الأخير يتطلب امكانية عالية من المهارات ورغبة حقيقية في التنفيذ التي لا يمكن أن تأتي من تلك الحكومة.

? ان السلطة التنفيذية ملزمة وفق المادة (98) من الدستور التي نصت على «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها الى مجلس الأمة، وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج».

? وان مماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها لهذا الفصل التشريعي هو اخلال وانتهاك للالتزام الدستوري الذي قرره المشرع آنذاك وهو تعدٍ صارخ على نصوص الدستور الذي يستوجب على رئيس مجلس الوزراء احترام نصوصه وتنفيذ ما الزمها فيه باعتبار ان برنامج عمل الحكومة هو ما ستقدمه خلال المرحلة المقبلة وان وظيفة النائب مراقبة آلية تنفيذه وتقديم التعاون في التشريعات التي تساهم في تنفيذ البرنامج وفق ملاحظات البرلمان وتحت رقابته ومحاسبته، وأن محاسبته الاخلال في تنفيذ البرنامج هي ممنوحة للبرلمان.

? ان تهاون رئيس مجلس الوزراء في تقديم برنامج عمل الحكومة يدل على عدم الرغبة الحقيقية في تنفيذ تطلعات الشارع وانتهاك لنصوص الدستور الأمر الذي يؤكد على قيام مسؤوليته السياسية أمام البرلمان.

وانطلاقاً مما سبق، فاننا نتوجه بهذا الاستجواب الى سمو رئيس مجلس الوزراء - بصفته.

