خبراء: النفط إلى زوال والاستثمار في البشر «ضرورة»

مال وأعمال

دعا المشاركون في مؤتمر افتراضي للشباب الكويتي تحت عنوان «الكويتي كفو» والذي تنظمه شركة غلوبال اكسبو عبر منصات اكسبو 35 لمناقشة قضايا الشباب الى ضرورة الاستثمار في التعليم والتمكين للعنصر البشري خاصة ان الجائحة اثبتت بما لا يدع مجالاً للشك ان عصر الذهب الأسود (النفط) الى زوال وأن بقاء الدول وازدهارها يكمن في العنصر البشري وخلق الأوضاع والبيئات المناسبة لازدهاره وتطوره

وكانت انطلقت مساء امس فعاليات اول، حيث يشارك في المؤتمر الذي يبث عبر منصة زووم وكل من الانستغرام واليوتيوب والتويتر نخبة من المتحدثين وأعضاء مجلس الأمة، والمتخصصين في قضايا الشباب وما يتعلق بها من متخصصين في المجال الاقتصادي والقانوني والاعلامي والأكاديمي وكذلك العمل التطوعي والمبادرين، وريادة الأعمال والمشاريع الصغرى والمتوسطة.

كويت جديدة

وقال الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس ادارة شركة غلوبال اكسبو 35 يوسف شموه، الذي تنظم شركته المؤتمر عبر المنصة الالكترونية «زووم» ان الشركة وهي احدى شركات مجموعة غلوبال، تهدف الى المساهمة في خطة الكويت الجديدة من خلال تفعيل الرؤية السامية بأن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا بحلول عام 2035. مشيرا الى ان اكسبو غلوبال 35 والتي اشتق اسمها من رؤية الكويت 2035، تهدف في خطتها لأن تكون الذراع اليمنى للحكومة والعمل على تحقيق تلك الرؤية، والبدء في تنفيذ خطوات هذه الخطة والعمل على تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي في حلول عام 2035، وأيضا استقطاب اكسبو 2035 العالمي الى الكويت، مشيرا الى ان هذا التوجه يتطلب المزيد من الجهود والدعم لجميع الطاقات ودعم مبادرات القطاع الخاص.

وقال ان التحول الرقمي على المستوى العالمي اظهر اسواقا جديدة مع انتهاء اخرى تقليدية مثل اسواق التجزئة التي احتلت مكانها الشركات الرقمية والتكنولوجية خلال السنوات الخمس الماضية.

الطيران المدني

ومن جانبه استعرض المتحدث الرسمي للادارة العامة للطيران المدني م. سعد العتيبي، دور الطيران المدني الكويتي اثناء جائحة «كوفيد -19»، قائلا ان «الطيران المدني» اتخذت الاجراءات كافة اللازمة لحماية مطار الكويت منذ الاعلان عن ظهور الفيروس في ديسمبر 2019.

وأضاف ان الادارة اتخذت عدداً من الاجراءات لحماية المواطنين والمقيمين والزائرين، كان من بينها تفعيل التنسيق مع وزارة الداخلية، وتسهيل اجراءات وزارة الصحة لاتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية وتركيب الكاميرات الحرارية، بالاضافة الى التنسيق مع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت ومخاطبتهم لتوزيع الاقرار الصحي للراكبين القادمين الى الكويت، وخاصة القادمين من بداية الرحلة من الدول المعلن عن ظهور المرض فيها.

وتابع يقول ان الادارة قامت بالتنسيق بين فريق الطوارئ الصحية في المطار والمركز الوطني للوائح الصحية الدولية، والتأكد من جاهزية العيادة الصحي وغرفة العزل في المطار، وتوفير ادوات الوقاية الصحية للعاملين في المطار من كمامات وقفازات.

نقاط القوة والضعف

واشار الخبير في التنمية د.حمد المناور، ان رؤية الكويت 2035 شعارها «تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري»، مضيفاً انه حتى نستطيع ان نقول ان لدينا رؤية حقيقية يجب ان ننفذ عدداً من الخطوات التي من بينها دراسات خلفية للوضع الراهن وتحديد نقاط القوة والضعف في الاقتصاد والمجتمع، وتحديد الاهداف الكمية للرؤية والتي من بينها عدد السكان المرغوب (كويتي وغير كويتي) في 2035، وحجم الانتاج النفطي والقوة الانتاجية ونسبة التكرير والتصنيع من هذا الانتاج 2035 وحجم الناتج المحلى الاجمالى ونسبة كل قطاع اقتصادي منه في 2035، الى جانب مجموعة التشريعات والقوانين الجديده المطلوب اصدارها والقوانين المطلوب تعديلها او الغاءها، والبرنامج الاستثماري للرؤية (البنية التحتية) مطارات موانئ طرق مرافق وغيرها من الامور التفصيلية.

متغيرات عديدة

وشدد المستشار والباحث الاقتصادي عامر التميمي على ان متغيرات عديدة ستحل بالاقتصاد العالمي نتيجة لما حدث بعد تفشي وباء كورونا في عام 2020.

ومن جانبه قدم المحامي عبدالله البكر، ورقة قانونية تحت عنوان «جائحة كورونا - والتطور التكنولوجي قوانين المعاملات الالكترونية»، اكد خلالها على ان الاصلاح والتطور ومواكبة ركب الدول المتقدمة شعارات كثيراً ما نسمعها من قبل حكومات دولنا لكن الواقع العلمي دائماً ما يكشف خواء هذه الكلمات وعدم الايمان بها من الحكومة او اصحاب القرار بالمجتمع.

وأضاف ان الجائحة اثبتت وبما لا يدع مجالاً للشك ان عصر الذهب الأسود (النفط) الى زوال وأن بقاء الدول وازدهارها يكمن في العنصر البشري وخلق الأوضاع والبيئات المناسبة لازدهاره وتطوره، وهنا تكمن الرسالة الاسمى والأغلى الاستثمار بالتعليم والتمكين للعنصر البشري هو افضل استثمار لديمومة هذه الدول وهو ما يصنع الغد.

وقدم مؤسس مشروع يوتاغ للشرائح، سالم المعمري، قدم ورقة تحت عنوان «التقنية الجديدة في العالم»، قام خلالها بجولة تعريفية حول مشروع «يوتاغ»، التي هي عبارة عن شريحة الكترونية تسهل لك مشاركة حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي وتغنيك عن بطاقة الأعمال التقليدية، وتسهل للشركات التجارية وأصحاب المشاريع في التواصل مع العملاء.

مدير عام مجموعة نانو جارد الخليجية نواف مساعد الشايع، قدم ورقة بعنوان «تقنية ولكن»، قال فيها انه وخلال السنوات القليلة الماضية بَرَزَ الى الأضواء مصطلح جديد، وأصبح محطَّ اهتمام العالم بشكل كبير، هذا المصطلح هو «تقنية النانو (Nano technology)»، ونتج عن هذه التقنية قفزة هائلة في جميع فروع العلوم والهندسة، بالاضافة الى تطبيقات عديدة في المجالات الطبية والاقتصادية، والمعلوماتية، والالكترونية، والحاسوبية، والبتروكيميائية، والزراعية، والحيوية، والبيئية، والعسكرية وغيرها.

