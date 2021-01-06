الجمعة: المشروعات الصغيرة توفر فرص عمل واسعة

مال وأعمال

قدمت رئيس جمعية ريادة الاعمال التنموية غدير الجمعة ورقة بعنوان «المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في القضاء على البطالة»، ان المشروعات الصغيرة تلعب دوراً مهماً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول العالم المتقدمة منها، والنامية على حٍد سواء، وذلك لدورها الفعال في حل جملة من المشكلات التنموية في مقدمتها امتصاص العمالة الزائدة، والتخفيف من حدة البطالـة، ومعالجـة مشكلة الفقر وزيادة الدخول، حيث توفر المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرص عمل واسعة لصغر حجم رأس المال المستثمر فيها، وبذلك تساهم بفعالية في تعبئة المدخرات المحلية وتوظيفها في عملية التنمية الاقتصادية. ولفتت الى ان المواطن الكويتي اثبت بأن لديه القدرة على المنافسة والابداع والابتكار والمساهمة في عجلة التنمية متى ما وجد الدعم الحكومي وحمايته من المنافسة غير الشريفة، مثال على ذلك العربانات المتنقله (truck Food)، كما ان الكويت ركزت على المشاريع ذات الطابع الابتكاري لدعم رواد الاعمال منها العربانات المتنقله ايمانا بأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها منطلقا اساسيا لزيادة الطاقة وتوفير فرص لعمل ومعالجة المشكلات التى تواجه اقتصاد الكويت.

