«المركز»: الأسواق الخليجية عوضت معظم خسائرها في 2020

مال وأعمال

قال المركز المالي الكويتي «المركز» في تقريره الشهري ان اداء اسواق الأسهم الخليجية شهد انتعاشاً في ختام العام 2020، بعد ان اعلنت شركات الأدوية فايزر ومودرنا وأسترازينيكا توزيع لقاح فيروس «كوفيد-19». وقامت عدة حكومات، بما في ذلك العديد من دول مجلس التعاون الخليجي، بشراء واعتماد اللقاحات لمواجهة تفشي الفيروس، ورفعت تلك التطورات من آمال المستثمرين في حدوث انتعاش سريع في النمو الاقتصادي العالمي في عام 2021، ما ساعد اسواق الأسهم على تعويض خسائرها.

وأشار تقرير «المركز» الى انضمام بورصة الكويت لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة والذي تم في نوفمبر من العام 2020. لافتا الى ان مؤشر قطاع التأمين كان افضل القطاعات اداءً في عام 2020، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 24%.

أما قطاع الخدمات المالية، وهو القطاع الذي يمتلك اكبر قيمة سوقية من حيث القيمة الاجمالية، فقد تراجع بنسبة 13% للعام. ومن بين الأسهم في قطاع السوق الرئيسي للأسهم الكويتية، وتراجع المؤشر العام للأسهم الكويتية بنسبة 11.7%، بينما بلغ معدل ربحية المؤشر العام للأسهم الكويتية 20، مسجلا ارتفاعاً بنسبة 33% مقارنة بمؤشر ستاندرد آند بورز المُركّب الخليجي.

أما على الصعيد الاقليمي، فقد اشار تقرير «المركز» الى ان مؤشر ستاندرد آند بورز المُركّب الخليجي قد تمكن من محو معظم الخسائر المتكبدة لهذا العام وسجل تراجعاً طفيفاً بنسبة 1.7% لهذا العام. وأنهت السوق المالية السعودية (تداول) وبورصة قطر تداولات عام 2020 على ارتفاع بنسبة 3.6% و0.1% على التوالي. كما انهت اسواق ابوظبي وعمان والبحرين ودبي تداولات العام على تراجعات بنسبة 0.6% و8.1% و7.5% و9.9% على التوالي.

وحول الشركات القيادية في السعودية، كان بنك الراجحي الأفضل اداءً في عام 2020، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 13.3%. اما عن افضل الشركات القيادية الأخرى اداءً في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد حققت شركة ابو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) ارتفاعاً بنسبة 170% للعام. كما حققت شركة ازدان القابضة «قطر» ارتفاعاً بنسبة 191%.

وشهدت اسواق الأسهم العالمية انتعاشًا قويًا، لاسيما بعد التراجعات التي حدثت في شهر مارس، حيث انهى مؤشر MSCI العالمي هذا العام على ارتفاع بنسبة 14.1%. وتمكنت مؤشرات الأسهم الأمريكية (S&P 500) من التعافي بعد ان وصلت لأدنى مستوياتها في مارس، لتصل الى مستويات قياسية جديدة بحلول اكتوبر، وأنهت هذا العام على ارتفاع بنسبة 16.3%.

ومن ناحية اخرى، انهى مؤشر اسواق المملكة المتحدة (مؤشر FTSE 100) هذا العام بتراجع نسبته 14.3%، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووباء «كوفيد-19». كما ارتفعت الأسواق الناشئة بنسبة 15.8% لهذا العام، مدعومة باقبال المستثمرين على الأصول الأكثر خطورة بعد تطوير لقاح «كوفيد-19» واستمرار اجراءات التيسير النقدي من قبل البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأغلقت اسعار النفط عند حاجز 51.8 دولارا للبرميل في نهاية العام، مسجلة خسائر سنوية بنسبة 21.5%. الا ان اسواق النفط تمكنت من تعويض بعض الخسائر التي تكبدتها في وقت سابق من العام مدعومة بالنتائج الايجابية لتجارب لقاح «كوفيد-19» التي عززت الآمال في التعافي السريع للطلب على النفط، الأمر الذي من شأنه ان يمكّن الحكومات في جميع انحاء العالم من اعادة فتح اقتصاداتها بشكل كامل ويساعد القطاعات المعتمدة على النفط، مثل السفر والسياحة، على العودة لمزاولة اعمالها مرة اخرى بشكل طبيعي. كما دعم اسعار النفط تخفيضات الانتاج من قبل مجموعة «أوبك+» للحد من فائض العرض الذي من المتوقع ان يستمر في عام 2021 ايضاً.

