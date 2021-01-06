أسواق 2021.. بين الانتعاش والفقاعة

مال وأعمال

يقارن المستثمرون بين بدايات 2021 وحالة الانتعاش في الأسواق في 2010، وبين نهم عام 1999 في تقبل المخاطر المرتفعة، فالى اي الفريقين سينضم العام الجديد؟ لا توجد اعادات متطابقة للتاريخ، ويحتوي كل عام على مزيج مميز خاص به، قد تصيب التوقعات باستخدام تحليل الدورات الاقتصادية والنماذج الاحصائية في استنباط المستقبل في بعض الأحيان. التشابه الرئيس مع عام 2010 يأتي في حركة السوق نفسها. انعكاس صعودي قوي من عمليات بيع مذعورة في مارس اعقبها ارتفاع غير مألوف وواسع النطاق وعامله المستثمرون لأشهر على انه هش او سابق لأوانه او مضلل.

ويلاحظ، المؤسس المشارك لشركة DataTrek Research، نيكولاس كولاس، تطابق العامان من حيث الوصول الى ادنى مستوى مسجل في مارس من العام 2009، مع مارس من العام الماضي، وفي الحالتين، ذهبت السياسة المالية والنقدية للعمل لاعادة ثقة السوق. وفقاً لما ذكرته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية.نت».

ردود الفعل الهائلة للبنك المركزي والاستجابات المالية متشابهة في العامين، حيث ولدت اجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاثارة، مع سياسات (التيسير الكمي في ذلك الوقت، ووعد بالتكيف الثقيل حتى يتم الوصول الى اهداف التضخم).

