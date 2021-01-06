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مال وأعمال

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«برقان»: عبد اللطيف فاز بسحب «الثريا»


أعلن بنك برقان عن فوز اسلام محمد الهادي عبداللطيف، في سحب حساب الثريا للراتب الشهري الذي فاز بجائزة بقيمة 10,000 دينار.
وأوضح البنك أنه يمكن فتح حساب «الثريا» للراتب، بالدينار الكويتي، أو غيره من العملات، وأنه يمنح صاحبه العديد من المميّزات، ومنها الحصول على قرض أو بطاقة إئتمانية تناسب احتياجاته، بالإضافة الى ذلك، الاستفادة من العروض والخصومات على مدار العام. ويمكن للعملاء الراغبين بفتح حساب الثريا للراتب، زيارة أقرب فرع من فروع بنك برقان والحصول على المعلومات اللازمة، أو الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم (1804080).


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