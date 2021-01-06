استقرار النفط وسط مخاوف «إجراءات العزل»

مال وأعمال

لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار النفط تقريبا قبل محادثات متعثرة بين منتجين كبار بشأن تغييرات محتملة في إنتاج فبراير من المقرر أن تُستأنف في وقت لاحق بينما تتواصل المخاوف بشأن الطلب على الوقود في ظل إجراءات عزل عام جديدة لمكافحة «كوفيد-19».

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس ستة سنتات أو ما يعادل إلى 51 دولار للبرميل خلال الجلسة بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم فبراير أكثر من 47 دولاراً للبرميل مرتفعا بمقدار سنت.

وانخفض الخامان القياسيان ما يزيد عن واحد بالمئة بعد أن أخفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في الاتفاق على تعديلات على إنتاج النفط في فبراير

وتعارض السعودية ضخ المزيد من الخام بسبب إجراءات العزل العام الجديدة بينما تقود روسيا دعوات لزيادة الإنتاج مشيرة إلى تعافي الطلب.

ومن ناحية اخري اظهرت وثيقة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أن التصورات التي وضعتها مع حلفائها في التكتل المعروف باسم أوبك بلس يشمل خفض الإنتاج 0.5 مليون برميل يوميا في فبراير.

وأوضحت الوثيقة أن الدول الزائد إنتاجها في أوبك+ ستقدم خطة تعويض لأمانة أوبك بحلول 15 يناير، وفقا لما ذكرته رويترز،

وأشارت أيضا إلى تحديد موعد الاجتماع الوزاري الفني والمعني بالمراقبة لأوبك+ في الثاني والثالث من فبراير.

وتستأنف أوبك+ محادثاتها اليوم الثلاثاء للتوصل إلى مستويات إنتاج النفط في فبراير، وسط تأييد السعودية عدم ضخ المزيد من الخام بسبب إغلاقات جديدة مرتبطة بفيروس كورونا، في الوقت الذي ترجع فيه روسيا دعوات إلى زيادة الإنتاج مشيرة إلى تعافي الطلب.

واتخذ القرار غير المعتاد لتمديد مفاوضات أوبك بلس إلى يوم ثان بعد مناقشة استمرت ثلاث ساعات في اجتماع افتراضي لمجموعة أوبك بلس التي تضم أعضاء منظمة أوبك ومنتجين آخرين للنفط من بينهم روسيا.

وقالت مصادر بأوبك+ لرويترز إن روسيا وقازاخستان أيدتا زيادة الإنتاج في حين اقترح العراق ونيجيريا ودولة الإمارات العربية إبقاء الإنتاج مستقرا.

