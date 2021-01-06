«كوفبك» وقعت اتفاقية استكشاف وإنتاج مع «المصرية للغازات»

مال وأعمال

اعلنت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) عن توقيع اتفاقية استكشاف وإنتاج بالشراكة مع توتال (المشغل) 35% وشل 30% وشركة ثروة الوطنية المصرية للبترول 10%، مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في قطاع راس كنايس البحري الواقع في حوض هيرودوت في البحر الأبيض المتوسط. هذا وتبلغ حصة «كوفبك» في هذه الاتفاقية 25%.

يمتد القطاع عبر مساحة شاسعة تبلغ نحو 4,550 كيلومترا مربعا، بينما يبعد عن الشاطئ من 5 إلى 150 كيلومترا في مياه يتراوح عمقها ما بين 50 و3,200 متر. تضم التزامات العمل المقررة في هذا القطاع مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد سيتم تنفيذها خلال السنوات الثلاث الأولى.

في إطار استراتيجية «كوفبك» لتعزيز الأنشطة الاستكشافية، تأتي هذه الاتفاقية بمثابة تتويج للنجاح الاستكشافي الأخير الذي حققته الشركة في البئر الاستكشافي GNN-4 في خليج السويس وامتياز غرب طويلة في 18 يونيو 2020.

وقد صرح الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح بأن الدخول في هذا القطاع يعبر عن رغبة كوفبك والتزامها في المشاركة بالنشاطات الاستكشافية لتعزيز مكانتها الحالية وكذلك استثماراتها في جمهورية مصر العربية، وأنه يتماشى مع استراتيجيتنا الهادفة إلى إضافة المزيد من القيمة لمؤسسة البترول الكويتية من خلال النجاحات الاستكشافية ومواصلة التميز في الأداء.

