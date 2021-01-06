«غلوبل فاينانس»: «بوبيان كابيتال» أفضل مدير أصول إسلامية في العالم

مال وأعمال

استمراراً لقائمة انجازاتها خلال 2020، حصدت شركة بوبيان كابيتال (الذراع الاستثمارية لبنك بوبيان) جائزة أفضل مدير ادارة أصول اسلامية من مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية وذلك نتيجة لما حققته من زيادة وسرعة في معدل نمو لأصول اسلامية في ظل الظروف الاستثنائية هذا العام.

وقالت المدير التنفيذي الأول بادارة الأصول والتداول بشركة بوبيان كابيتال بدرية حمد الحميضي تعليقاً على الجائزة «بحمدالله نجحنا في اضافة جائزة جديدة لسجل انجازاتنا لهذا العام للمرة الأولى وذلك نرجعه الى مواردنا البشرية، حيث يملك بوبيان كابيتال فريقاً متخصصًا من ذوي الخبرة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والعقارات والوساطة وادارة الأصول استطاعوا توفير مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الاستثمارية للمؤسسات والأفراد من عملائنا».

وأشارت أن ادارة الأصول في «بوبيان كابيتال» تدير عددًا من الصناديق الاستثمارية، بما في ذلك صندوق بوبيان متعدد الأصول القابض، وصندوق بوبيان للسوق النقدي بالدينار الكويتي الثاني، وصندوق بوبيان للسيولة بالدولار الأميركي، وصندوق الأسهم المحلية والخليجية، وصندوق الصكوك الاسلامية العالمي، حيث ان الادارة تهدف بالصعيد الأول الى اتخاذ قرارات استثمارية تحقق عوائد مجزية مع الحفاظ على نهج متحفظ للمخاطر.

وأكدت ان كلاً من بنك بوبيان أو بوبيان كابيتال لهما رؤية خاصة سواء في اطلاق أو تطوير العديد من الخدمات الرقمية والتي بات واضحاً تزايد الاقبال عليها من قبل عملائنا في ظل ظروف جائحة كورونا، حيث اطلقت «بوبيان كابيتال» بعض الخدمات الرقمية مثل خدمة التداول الاحترافي ضمن خدمات بوبيان للتداول الالكتروني للأسهم المطابقة لأحكام الشريعة الاسلامية في الاسواق المحلية والاقليمية والعالمية.

وأضافت «اطلقنا اخيرا مجموعة من الحلول الاستثمارية الخاصة بالصكوك الاسلامية والتي تخدم الكثير من المستثمرين بدخول اسواق الصكوك لتنويع استثماراتهم كما ان هذه الحلول تأتي في اطار خطط التوسع والتطور والتنوع في خدمات الشركة والتي تسعى من خلالها الى تلبية مختلف متطلبات العملاء واحتياجاتهم الاستثمارية، ومن أبرز هذه الحلول الاستثمارية صندوق الصكوك الاسلامية العالمي وخدمة تداول الصكوك عبر حسابات التداول».

واختتمت الحميضي «ان مثل هذا الانجاز يلقي على عاتقنا المزيد من المسؤوليات بالحفاظ على مستويات الخدمة المميزة التي نقدمها للعملاء»، مؤكدة ان الابداع والابتكار وخدمة العملاء المميزة طريق بوبيان كابيتال للمحافظة على نجاحاته.

