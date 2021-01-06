«ميسان» تتوسع خليجياً

مال وأعمال

دشنت شركة ميسان للاستشارات القانونية المحدودة، مكتبًا لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيكون المكتب الذي تأسس وفقا لقوانين سوق أبوظبي العالمي، بإدارة الشريكة الجديدة زينب عزيز، التي تتمتع بخبرة قانونية تزيد عن عشر سنوات في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

وتأتي هذه الخطوة في اطار جزء من استراتيجية التوسع الإقليمي لشركة ميسان، علما ان تواجد مكتب أبو ظبي هو ثالث مقر للشركة بعد الكويت وبيروت.

وصرح الشريك التنفيذي في شركة ميسان المحامي بدر الجيعان قائلا: «يعد افتتاح مكتب في الإمارات العربية المتحدة خطوة مهمة حيث نتابع استراتيجيتنا للنمو في منطقة الخليج وتوسيع خدماتنا في قطاعي الاندماج والاستحواذ وأسواق رأس المال. إن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثّل سوقا مهما لعدد من عملائنا ومقرّا لمجموعة واسعة من القطاعات الناضجة والناشئة التي ستستفيد من خبرتنا وقدراتنا، ونتوقع أن ينمو المكتب بسرعة في السنوات المقبلة».

من جهته، أضاف شريك في شركة ميسان المحامي عبد العزيز الياقوت: «يحتاج عملاؤنا في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى عناصر محلية عالية المستوى الذين يملكون الخبرة اللازمة والواسعة عبر الاقسام التي تقدمها شركة ميسان، وإن زينب هي مثال على ذلك وهذه مجرد البداية، اذ نتوقع أن يتوسع المكتب ويصبح مقرا متكاملاً للخدمات القانونية خلال العامين المقبلين، ونعمل بحزم لتحقيق ذلك.

