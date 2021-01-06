«بيتك»: الشملان مديراً لخدمات الأفراد

مال وأعمال

اعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن تعيين خالد الشملان، بمنصب مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة، استمرارا لسياسة إفساح المجال أمام العناصر الوطنية، خاصة من الشباب، لقيادة مراحل النجاح والتطور المهمة التي يخوضها «بيتك»، ضمن نهج ثابت لاستقطاب وتطوير المواهب الوطنية، وتطوير الكفاءات من بيئة العمل الداخلية، في إطار رؤية استراتيجية لتعزيز الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، ورفع معايير التنافسية، والتحديث المستمر، والارتقاء بالاداء على كل المستويات.

ويعد الشملان من الكفاءات المصرفية المتميزة، ولديه خبرة تناهز 25 عاما، قضى معظمها في «بيتك» حيث تولى عدة مناصب مهمة، وهو احد ابناء«بيتك»، وقيادي من جيل الشباب، يأتي تعيينه مناسبا مع متطلبات المرحلة المقبلة، التي ستشهد تطورا كبيرا في تقنيات وأدوات العمل التكنولوجية التي ينفذها «بيتك» حالياً لتلبية احتياجات عملائه.

وسيتولى الشملان قيادة جهود «بيتك» الرامية إلى مزيد من التطوير التكنولوجي والخدمي للخدمات المصرفية للأفراد، والارتقاء بتجربة العملاء، وتعزيز سبل تقديم الخدمات المصرفية الرائدة، عبر مختلف منصات البنك الرقمية وشبكة الفروع، من خلال المسؤولية عن أعمال الفروع، وتطوير الأعمال والبطاقات الإئتمانية والقنوات الإلكترونية.

وشغل الشملان منصب المدير العام لقطاع الخدمات المصرفية للشركات منذ عام 2018، ونائب المدير العام لتمويل الافراد بين عامي 2016 و2017، ونائب المدير العام لتمويل الشركات العقارية في عامي 2015 الى 2016، والمدير التنفيذي لتمويل الشركات العقارية، والمدير التنفيذي للتحليل الائتماني، وهو حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الكويت عام 1995، واجتاز كذلك برنامجا تدريبيا متخصصا للخريجين لمدة عامين لدى الهيئة العامة للاستثمار.

ويعد الشملان من الكفاءات في مجالي الإدارة والتمويل، ولديه خبرات متنوعة في انشطة واعمال «بيتك» المختلفة، وحاصل على العديد من البرامج والدورات التدريبية المتخصصة من جهات وهيئات عالمية مرموقة، بالاضافة الى الشهادات المهنية المتخصصة في مجال عمله.

