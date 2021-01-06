العبّار: هذه أفضل مشاريع 2021

مال وأعمال

دبي- (CNN):- قدّم المدير العام ومؤسس شركة «إعمار»، محمد العبّار، مجموعة من النصائح حول أفضل المشاريع التي يجب الاستثمار والتداول بها في العام 2021.

وشارك العبّار 10 نصائح مع متابعيه في منشور على صفحته بموقع فيسبوك رداً على ما وصفة بـ«أبرز ما وصله من التساؤلات» حول أفضل المشاريع التي يجب الاستثمار بها في العام الجديد.

وفيما يلي نصائح العبّار الـ10 للعام 2021:

1- التوسع المستمر في العمل عن بعد ومؤتمرات الفيديو.

2- ثورة تطوير الأدوية مع اختبار Covid-19»» المتقدم وتطوير اللقاح.

3- التوصيل والشحن.

4- ازدهار الرعاية الصحية عن بعد والتطبيب عن بُعد.

5- التعليم والتعلم الإلكتروني.

6- تطوير البنية التحتية لشبكة 5G والتطبيقات.

7- الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء والأتمتة الصناعية.

8- ارتفاع استخدام تقنيات الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR).

9- النمو في التنقل الدقيق.

10- الابتكار في القيادة الذاتية.

