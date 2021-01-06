«الغرفة»: مواكبة التطور العلمي لتطوير التعليم

مال وأعمال

عقدت لجنة التعليم والاقتصاد المعرفي المنبثقة عن مجلس إدارة الغرفة اجتماعها الأول لعام امس 2021 وتمت تزكية طلال الجري رئيساً وعبدالله مقرراً للجنة.

كما ناقشت اللجنة أولوياتها والتي تختص بشؤون التعليم والاقتصاد المعرفي.

ورأت الغرفة أن تتجه بعنايتها ومساهمتها في هذا المجال لما له من أهمية في تنمية مهارات الدارسين وتطوير العملية التعليمية ولمواكبة التطور العلمي المتسارع في أنظمة وبرامج التعليم والاقتصادي المعرفي.

إن تشكيل هذه اللجنة في الغرفة مساهمة جديرة بالاهتمام والعمل لنجاحها وتواصلاً مع الدور الكبير للقطاع الخاص في نشأة وتطوير التعليم في البلاد.

