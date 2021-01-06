العبث السياسي في الاقتصاد الوطني

مال وأعمال

في الأزمات الاقتصادية حول العالم، يتدخل السياسيون بعد الاستماع لآراء المختصين لإيجاد الحلول وطرق تجاوز هذه الازمات عن طريق اقرار القوانين بالمجالس التشريعية ما يسهل حياة المواطنين والحفاظ على مصدر رزقهم والتنوع الاقتصادي للدولة. إلا أن هذا غيّر مطبق في الكويت ابداً بل ان هناك عبثاً تشريعياً ساهم بتوقف عجلة الاقتصاد والابقاء على مصدر دخل واحد لان هناك خمسين شخصاً داخل قاعة واحدة يأتون من خلفيات اقتصادية متنوعة كل يريد تطبيق ما يراه مناسباً دون النظر الى الواقع والحقيقة ان النفط قل الاعتماد عليه وسينتهي يوماً دون ان نعرف الى اين نحن متجهون. فالعبث التشريعي ساهم بخلق هيئات وكيانات تثقل الميزانية العامة بمرتبات ومناصب سياسية يتم المناورة عليها من اجل التعيينات للمقربين والاصوات الانتخابية وافسادها من الداخل بتعيين من ليسوا من ذوي الخبرة والاختصاص لينتهي فروقات في الرواتب بين الجهات الحكومية تزيد من الفجوة بين المواطنين اصحاب التخصص الواحد لكن تختلف جهات العمل الحكومية التي يعملون بها، فيخسر صاحب الكفاءة منصبه مقابل اصحاب «الواسطة» الذي غالباً يتجاوز الجميع بكفاءة السياسي الذي خلفه. أما العبث السياسي لم ينته هنا، بل إن المطالبات الجوفاء اثناء الانتخابات وهم يعلمون حقيقتها انها لن تكون واقعاً من زيادات في الرواتب واسقاط القروض دون وضع حل جذري واصلاحي لسلم الرواتب وتغير للنمط الاستهلاكي والضغط نحو تخفيض الاسعار ومراقبتها هي مجرد جعجعة دون طحين. ولعل أكبر خيبة أمل كانت هو صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي اتى بعد جهود كبيرة ورغبة اميرية بخلق كيان يرعى المبادرين وحاضنة لاعمالهم وقاعدة ينطلقون منها لخلق وظائف وقيمة الاقتصاد الوطني. هذا الصندوق الذي خيب الآمال بإقراره بصورة مشوهة في البداية وتمت التعديلات عليه وتعاقب المديرون والادارات حتى اصبح كأس ادارة حكومية روتينية بطيئة العمل لا تواكب ما يحدث في العالم. هذا الصندوق يفترض ان يكون مختلفاً تماما جوهراً وروحاً وان لا يكون ابداً جهة حكومية ومكاناً للمساومات السياسية في التعيينات كان آخر بارقة امل في اصلاح اقتصادي شامل يبدأ بهذه المشاريع الصغيرة والافكار الاقتصادية الجريئة ان لم يتم اصلاحه من العبث السياسي الآن سوف نندم كثيراً ان تأخرنا بذلك. عندما تعلم خلال سنوات قليلة سيكون هناك 400 الف شخص في طوابير الانتظار لوظائف امام قطاع عام مترهل لديه اكتفاء ذاتي وبطالة مقنعة وسياسيون يريدون قتل القطاع الخاص والانتقام دون معرفة الدوافع من وجود شركات كويتية وصل نجاحها حول العالم بقوانين وتشريعات لا هدف لها سوى الاقصاء ومحاربة كل نجاح نحن امام عبث تشريعي يجب الوقوف امامه قبل فوات الأوان لأن وطننا في خطر اقتصادي يستلزم الانتباه.. الى اين نحن نتجه؟