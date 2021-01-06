أعضاء البلدي: بشائر العام 2021 هلَّت في الخليج

وطن النهار

لحظة تاريخية عاشتها الدول الخليجية حينما أعلن وزير الخارجية الشيخ احمد الناصر بشائر فتح الحدود بين الأشقاء في المملكة العربية السعودية وقطر، عشية انطلاق القمة الخليجية الـ 41 في مدينة العلا شمال غربي السعودية، وبعد هذه المباركة لم تهدأ وسائل التواصل الاجتماعي والشعوب الخليجية بالتعبير عما يجول في خواطرها بعد أن زفت البشرى لمصالحة خليجية وانهاء ترسبات التوتر الذي استمر لعدة سنوات، وفي هذا الجانب أعرب أعضاء المجلس البلدي عن سعادتهم وتمنياتهم بأن تحمل خطوة المصالحة بداية لعام جيد لمنطقة الخليج العربي، مشيدين بالدور الذي قامت به الكويت وجهودها في الوصول الى الاتفاق، مستذكرين دور قائد الانسانية أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد ومواصلة المسيرة من بعده في لم الشمل الخليجي وكانت هذه الأراء.

وقال عضو المجلس البلدي م. عبد السلام الرندي كان لدينا أمل كبير بأن ترجع المياه الى مجاريها وواثقون ان ماحصل مجرد سحابة صيف عابرة وأن قادتنا بحكمتهم سينهون هذه الغمة والتوتر الخليجي.

وأشاد الرندي بالدور الذي قام به قائد الانسانية المغفور له الشيخ صباح الأحمد مؤكداً أننا واثقون بمساعي سموه طيب الله ثراه في لمّ شمل الأخوة في بيتهم مجلس التعاون الخليجي طبت حياً وميتا وعشت رمزاً لكل عمل انساني.

واكد ان سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حفظه الله واصل المسيرة لمساعي المصالحة الأخوية ولمّ الصف وتوحيد الكلمة وهو دليل على حرصه وسياسته الحكيمة لعودة الترابط والتضامن بين الأشقاء، داعيا المولى ان يكون العام الجديد صفحة مشرقة وعاما مليئا بالانجازات ووفق الله قادتنا لكل ما فيه الخير وادام الله المودة والمحبة والألفة بين شعوب مجلس التعاون الخليجي.

مبادرة مبشرة

بدورها اكدت عضو المجلس البلدي م. مها البغلي ان الشعب الكويتي فرح بشكل كبير بعد اعلان فتح الحدود بين الدول الشقيقة المملكة العربية السعودية وقطر، لافته الى أن مبادرة فتح الحدود لمت شمل البيت الخليجي بين الأهل والأخوة.

وأوضحت البغلي ان الشعب الكويتي فخور لما آلت اليه الامور بعد مساعي المغفور له الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه ودوره الكبير في تهدئة الوضع في البيت الخليجي من التصدعات، وأكمل من بعده مسيرة لمّ الشمل صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد حفظه الله، وهذا يدل على دور الكويت الكبير في ايجاد الحلول السلمية عن طريق سعي حكامها للمّ الشمل الخليجي.

ولفتت البغلي ان الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد رددها كثيرا بأننا لسنا طرفاً ثالثاً بل نفس الطرف مع الأشقاء في دول الخليج وجسد واحد مثلما ذكر سموه، ما يؤكد أن سموه كان حكيما في رؤيته الثاقبة في ترابط دول مجلس التعاون عبر هذه المنظومة الخليجية التي نتطلع ان تكون منظومة واحدة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا للنهوض في المجتمعات الخليجية من خلال العديد من المجالات.

واكدت البغلي ان التفكك لايفيد المجتمعات ولاينهض بها اطلاقا، مؤكدة ان اتحاد الأخوة والاشقاء يزيد من قوتهم ويجعلهم على قلب واحد ويعزز من ثباتهم بين الدول.

وأشارت البغلي الى ان التاريخ سيشهد ان حكام الكويت لهم تأثير في تهدئة النزاعات وابعاد الأشقاء عن دائرة الفتن بعد ان عادت المياه الى مجاريها بمبادرة فتح الحدود، مؤكدة أن الشعب الكويتي والخليجي سعادته كانت لا توصف بعد بث خبر فتح الحدود، داعية المولى عزوجل ان يديم هذه المحبة بين الاشقاء في دول الخليج.

نزع الخلافات

من جانبه اكد عضو المجلس البلدي احمد هديان العنزي ان سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد نجح في لمّ الشمل الخليجي استكمالاً لمسيرة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد والذي كان شديد الحرص بصفة مستمرة على نزع الخلافات بين عدد من دول الخليج وقد نجح في ذلك مرات عدة وها نحن الآن نكمل هذا النهج ونمشي على نهجه عبر السياسية الحكيمة لسمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد الذي استطاع ان يمحو الخلافات السعودية القطرية أخيراً.

وأوضح هديان ان صاحب السمو كانت له بصمات واضحة في حل هذه الأزمة التي استمرت لزمن طويل والتي حاول سمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد في وقت سابق حلها عبر جهوده الكبيرة التي بذلها والتي تكللت بالنجاح عن طريق أخيه سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الذي حمل على عاتقة المسؤولية كاملة من أجل حل الأزمة، مشيراً الى ان هذا ليس غريباً على قادتنا فهم دائما يضعون نصب أعينهم مصلحة بلدنا الكويت بصفة خاصة ومصلحة دول الخليج بصفة عامة وقد لقي ذلك اشادة من جميع دول العالم بدور الكويت المحوري في منطقة الخليج بل امتدت هذه الاشادة بدورها في حل مختلف الأزمات على مستوى دول العالم وقال هديان اننا ككويتيين نفتخر بسمو امير البلاد الذي كرس كل جهوده من اجل كويتنا الحبيبة والتي باتت من افضل دول العالم بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الذي نأمل فيه كل خير في أخذ البلاد الى اعلى المصاف خلال الفترة المقبلة.

وتمنى هديان ان تشهد منطقة الخليج خلال الفترة القادمة استقراراً حقيقياً عبر نزع فتيل الأزمات والخلافات بين دولها لتكون يداً واحدة في مواجهة كل المتربصين بها كما تمنى هديان ان تشهد القمة الخليجية نجاحا كبيراً عبر قرارات هادفة تصب في مصلحة كل الدول الى جانب وضع حلول هادفة وصائبة لكل المشاكل الواقعة بين عدد من الدول.

ليلة جميلة

وفي السياق ذاته قال العضو عبد العزيز المعجل ان الشعب الكويتي بالذات مع الشعوب الخليجية عاشوا ليلة جميلة بعودة الشمل الخليجي الى مجراه الطبيعي، لافتا الى ان هذا يعود للدور الكبير الذي قام به المغفور له الشيخ صباح الاحمد على مدى السنوات الماضية في تهدئة الاوضاع الخليجية والاقليمية.

وأشار المعجل الى ان الكويت سباقة في اطفاء نيران الخلافات مابين الدول المتخاصمة سواء كانت من دول المنطقة او دول عربية أو غير عربية، مؤكدا ان الكويت اسم على مسمى دولة السلام في سعيها ودورها الجبار الذي لم يتوقف برحيل الشيخ صباح الاحمد رحمه الله بل أكمل مسيرة السلام التي أنتهجها أخوه ونسأل الله ان يعم الأمان في البيت الخليجي ويوحد كلمتهم ويجمع شملهم.

