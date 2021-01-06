«الخليجي» موحداً.. في «العُلا»

وطن النهار

العُلا - الوكالات: عقدت امس اعمال اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بمركز مرايا في محافظة العلا. وترأس سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد وفد الكويت الى القمة التي شارك فيها امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وترأس الاجتماع نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وترأس وفد الامارات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، فيما رأس وفد البحرين ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورأس وفد عُمان فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.

قمة القائدين

وألقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز كلمة افتتاحية للقمة رحب في بدايتها باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالقادة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، «سائلين العلي القدير ان يوفقنا جميعاً لمواصلة مسيرة الخير والتعاون، وتحقيق مصالحنا المشتركة لخدمة شعوبنا، وبما يعزز امن منطقتنا واستقرارها».

وقال الأمير محمد بن سلمان امس اننا نفتقد هذا العام قائدين كبيرين كان لهما دور كبير في دعم العمل الخليجي المشترك وهذه المسيرة المباركة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد والسلطان قابوس بن سعيد.

واضاف الامير محمد في كلمته بافتتاح اعمال اجتماع الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بمركز «مرايا» في محافظة العلا «انه عرفانا لما قدماه من اعمال جليلة عبر عقود من الزمن في دعم مسيرة المجلس المباركة فقد وجه خادم الحرمين الشريفين بتسمية هذه القمة بمسمى «قمة السلطان قابوس بن سعيد والشيخ صباح الأحمد» سائلين المولى عز وجل لهما الرحمة والمغفرة».

رأب الصدع

واضاف اننا لننظر ببالغ الشكر والتقدير لجهود رأب الصدع التي سبق ان قادها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد رحمه الله واستمر بمتابعتها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد. كما نشيد في هذا الشأن بمساعي الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، وجميع الأطراف التي اسهمت بهذا الشأن، حيث ادت هذه الجهود بحمد الله ثم بتعاون الجميع، للوصول الى اتفاق بيان العلا الذي سيتم توقيعه في هذه القمة المباركة، والذي جرى التأكيد فيه على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والاسلامي، وتعزيز اواصر الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا، بما يخدم آمالها وتطلعاتها.

وشدد على «اننا نحن اليوم احوج ما نكون لتوحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا خاصة التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي للنظام الايراني وبرنامجه للصواريخ البالستية ومشاريعه التخريبية الهدامة التي يتبناها ووكلاؤه من انشطة ارهابية وطائفية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة».

وقال «ان ذلك يضعنا امام مسؤولية دعوة المجتمع الدولي للعمل بشكل جدي لوقف تلك البرامج والمشاريع المهددة للسلم والأمن الاقليمي والدولي».

قوي وموحد

واوضح انه تم تأسيس هذا الكيان استنادا الى ما يربط بين دولنا من علاقة خاصة وقواسم مشتركة متمثلة بأواصر العقيدة والقربى والمصير المشترك بين شعوبنا لافتا الى انه من هذا المنطلق علينا جميعا ان نستدرك الأهداف السامية والمقومات التي يقوم عليها المجلس لاستكمال المسيرة وتحقيق التكامل في جميع المجالات.

وأشار الامير محمد الى رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تعزيز التكامل بين دول المجلس التي وافق عليها المجلس الأعلى في الدورة الـ36 وما شهدته من تقدم محرز في تنفيذ مضامينها خلال الأعوام الماضية مؤكدا اهمية مضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات في سبيل تحقيق تلك الرؤية. وتابع «ان سياسة اشقائكم في المملكة الثابتة والمستمرة وخططها المستقبلية ورؤيتها التنموية الطموحة (رؤية 2030) تضع في مقدمة اولوياتها مجلس تعاون خليجي موحد وقوي اضافة الى تعزيز التعاون العربي والاسلامي بما يخدم امن واستقرار وازدهار دولنا والمنطقة». وأشاد في هذا الصدد بمساعي الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وجميع الأطراف التي اسهمت بهذا الشأن.

وبعد ذلك وقع القادة على «بيان العُلا» حيث رفعت الجلسة الاولى عقب التوقيع. وقالت مصادر انه يُنتظر ان تحضر خلال مناقشات القادة بشكل رئيسي ملفات التعاون الخليجي، والشراكات الاستراتيجية الاقليمية والدولية، وملف ايران وبرنامجها النووي، فضلاً عن ملفات اخرى.

