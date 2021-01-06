مصر تفتح مجالها الجوي للطائرات القطرية

وطن النهار

وافقت مصر مبدئياً على عودة الطيران مع الدوحة مشيرة الى ان تنفيذ القرار سيكون متوقفاً على عدد من المطالب المصرية وقالت قناة «العربية» الفضائية امس ان مصر ستفتح المجال الجوي للطائرات القطرية على غرار السعودية.

وقالت المصادر ان القاهرة وافقت مبدئياً على عودة الطيران مع الدوحة، مؤكدة ان تنفيذ القرار سيكون متوقفاً على عدد من المطالب المصرية. واضافت «العربية» ان لجنة مصرية تقيم الموقف وتفتح خط اتصال مع السعودية والامارات والبحرين.

وشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري امس في القمة الخليجية التي احتضنها مدينة العلا في السعودية.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اعرب قبل ايام عن خالص دعمه للجهود الكويتية لتحقيق المصالحة المنشودة كما اعرب عن تقديره للدور السعودي بالانابة عن المجموعة الرباعية. وأكد السيسي على ثوابت السياسة المصرية لتحقيق التعاون والبناء ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في اطار من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وأكد الرئيس المصري اهمية الالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة، وكذلك التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون امنها القومي.

ويعقد المجلس الأعلى لمجلس التعاون اجتماعا سنويا اتباعا للنظام الأساسي، لمناقشة التقدم المحرز في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في مختلف الميادين الاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية، بما يعود بالخير على شعوبها.

