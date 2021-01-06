الحجرف: حكمة القادة «المرجع والملاذ» في مواجهة التحديات

وطن النهار

الرياض- «كونا»: رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف بفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر. وقال الحجرف في بيان صحافي ان ذلك أعلن عنه وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر بعد اتصالات هاتفية أجراها سمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد مع كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مساء الاثنين. وأكد أن هذه الخطوة التي تأتي عشية انعقاد الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون في «قمة العلا» التي انطلقت أعمالها امس إنما تعكس الحرص الكبير والجهود الصادقة التي تبذل لضمان نجاح القمة.

واضاف ان القمة تنعقد في ظل ظروف استثنائية ويعلق عليها أبناء مجلس التعاون الكثير من الآمال بهدف تعزيز قوة ومنعة المجلس وتماسكه والحفاظ على مكتسباته وكذلك قدرته على تجاوز كل المعوقات والتحديات بفضل الله ثم بحكمة وحنكة قادة دول المجلس والتي كانت دائما المرجع والملاذ في مواجهة التحديات التي تعترض مسيرة المجلس والذي يمثل الخيار الاستراتيجي لدوله والبيت الكبير الذي يحتضن أبناءه.

وأكد الحجرف أن أبناء مجلس التعاون إذ يستبشرون بهذه الخطوة يتطلعون إلى تعزيز وتقوية البيت الخليجي والنظر للمستقبل بكل ما يحمله من آمال وطموحات وفرص نحو كيان خليجي مترابط ومتراص يعمل لخدمة دوله وشعوبه ويدفع بعجلة التنمية والتقدم والأمن والاستقرار.

ورفع الحجرف الشكر والتقدير والتهنئة لقادة دول المجلس «في هذا اليوم المبارك» والى أبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يشهدون «بداية مرحلة جديدة من مسيرتنا المباركة» يقودها قادة دول المجلس بعون الله وتوفيقه لتحقيق الخير والنماء والأمن والازدهار للمجلس ودوله وابنائه.ودعا الحجرف الله سبحانه وتعالى ان يحفظ مجلس التعاون ويحفظ قادته وشعوبه من كل شر ومكروه ليستمر في أداء مهامه في تعزيز التضامن الخليجي والعربي ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

