وطن النهار

العلا - الوكالات: بعناق حار استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، امس امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مدينة العلا؛ التي وصلها لحضور القمة الخليجية الـ41.

ووفق مقطع مصور بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» شهد مدرج مطار العلا السعودية، عناقا حارا استمر بضع ثوان بين ولي العهد السعودي وأمير قطر فور وصول الأخير المملكة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة وصول امير قطر، الشيخ تميم بن حمد الى العلا في السعودية، واستقبال ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان له.

وتداول نشطاء مقطع الفيديو الذي يسمع فيه «يا الله حيه.. نورت المملكة» لحظة نزول امير قطر من طائرته في مطار العلا على رأس الوفد القطري.

وألقى نشطاء الضوء على اسلوب استقبال الأمير محمد بن سلمان لأمير قطر بالعناق الحار لافتين الى كسر البروتوكولات المعمول بها خلال جائحة فيروس «كورونا».

وكان الأمير محمد بن سلمان اكد عشية «قمة العلا» ان قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون بحول الله قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار.

وقال الامير محمد بحسب ما اوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» ليل الاثنين الثلاثاء ان القمة ستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين واخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا سائلا العلي القدير ان يديم على دول المجلس امنها واستقرارها وتكاتفها وتلاحم شعوبها.

وأضاف ان سياسة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية وتسخير جهودها كافة لما فيه خير شعوبها وبما يحقق امنها واستقرارها.

