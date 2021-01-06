واشنطن: حل الخلاف مصلحة خليجية - أميركية

وطن النهار

عواصم - الوكالات: رحبت الخارجية الأميركية، بقرار اعادة فتح الحدود الجوية والبرية بين قطر والسعودية، وفقا لما اكده متحدث باسم الوزارة.

وقال المتحدث ان حل الخلاف الأوسع الذي دام ثلاث سنوات بين الدول الأربع وقطر هو في مصلحة كل اعضاء مجلس التعاون الخليجي وكذلك في مصلحة الولايات المتحدة».

ونقلت قناة «الجزيرة» القطرية عن مسؤول في الخارجية الأميركية ترحيبه بقرار اعادة فتح الأجواء والحدود البرية بين السعودية وقطر، معتبرا ان «حل النزاع الخليجي يصب في مصلحة كل دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة». بالتزامن، كشف مسؤول كبير بادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق يقضي بانهاء السعودية والامارات والبحرين ومصر، مقاطعة قطر وتخلي الدوحة عن الدعاوى القضائية المرتبطة به. وكانت السعودية قد اعلنت فتح المعابر مع قطر لتعلن الدوحة مشاركة امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في قمة العلا. وقال مسؤول كبير في الادارة الأميركية لشبكة «CNN» ان جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب وكبير مستشاريه، سيحضر قمة دول مجلس التعاون الخليجي رقم 41. وأضاف المسؤول الأميركي ان كوشنر لعب دوراً في اعادة المفاوضات بين قطر والسعودية. وأشار المسؤول الى انه من المتوقع ان يحضر كوشنر وآفي بيركوفيتز مبعوث الشرق الأوسط وبريان هوك المبعوث المختص بالملف الايراني حفلا بمناسبة الانجاز في القمة الخليجية. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، ان «تطبيع العلاقات يشجع استعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي» وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، ان «تطبيع العلاقات يشجع استعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي». الى ذلك رحب رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة فولكان بوزكير بقرار اعادة فتح الحدود بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية معربا عن تأييده القوي لمساهمات دولة الكويت في هذا المجال. وشجع بوزكير في تغريده عبر حسابه في موقع تويتر «على حل الخلافات بالحوار والدبلوماسية» مؤكدا ان «هذه خطوة مهمة للغاية لتحقيق المصالحة في منطقة الخليج». وفي بيروت ثمنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية امس جهود دولة الكويت في فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر.

وأعربت الخارجية في بيانها عن ترحيبها بقرار فتح الحدود بين البلدين و»تطلعها بأن تساهم تلك الخطوة في تحقيق الاستقرار في المنطقة وضمان الأمن والازدهار لبلداننا العربية».

من جانبها، اصدرت حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية «حماس» بيانا جاء فيه انها تهنئ مجلس التعاون الخليجي بتقدم جهود المصالحة، وتأمل ان تنتهي الأزمة بالكامل.

