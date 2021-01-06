تركيا تشيد بجهود الكويت لحل الأزمة: تستحق التقدير

وطن النهار

أنقرة - الأناضول: رحبت وزارة الخارجية التركية بقرار فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والسعودية. وقالت الوزارة في بيان «نرحب بقرار فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بين قطر والمملكة العربية السعودية اعتبارا». ولفتت الى ان هذا التطور يمثل خطوة هامة لحل الأزمة الخليجية المتواصلة منذ يونيو 2017.

وثمنت الوزارة «جهود اللاعبين الدوليين الذين ساهموا عبر انشطة الوساطة التي قاموا بها في التوصل الى هذا القرار، وفي مقدمتهم دولة الكويت»، مؤكدة ان تلك الجهود «تستحق التقدير».

وأعربت الوزارة عن تمنياتها بالتوصل الى «حل دائم وشامل لهذا النزاع يقوم على الاحترام المتبادل لسيادة الدول».

وأكدت على ان تركيا التي تعد شريكة استراتيجية لمجلس التعاون الخليجي وتولي اهمية كبيرة لأمن واستقرار منطقة الخليج «ستواصل دعم كافة الجهود التي تصب في هذا الاطار».

وفي وقت سابق الاثنين، قال وزير الخارجية الشيخ احمد الناصر في بيان متلفز، ان السعودية وقطر اتفقتا، بناء على مقترح من سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد على اعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين، اعتبارا من «مساء الاثنين».

