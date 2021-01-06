حمد بن جاسم: أحيي قيادة وشعب الكويت

وطن النهار

الدوحة - الوكالات: عقب الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق على المصالحة الخليجية واعلان الكويت الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والسعودية بداية من مساء الاثنين.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات للمسؤول القطري الأسبق على صفحته الرسمية بـ«تويتر»، حيث قال: «أزمة بدأت وطالت وها هي انتهت. ولا اريد ان اخوض الآن في ملابسات وتفاصيل وكيفية وأسباب ابتداء هذه الأزمة وهي الأخطر والأصعب في تاريخ منظومة مجلس التعاون الخليجي».

وتابع قائلا «ولا يفوتني هنا ان احيي القيادة والشعب الكويتي الشقيق، سائلاً الله عز وجل ان يرحم فقيدنا (سمو الامير الراحل) الشيخ صباح الأحمد الذي بذل قصارى جهده لآخر لحظة، الى ان لقي وجه ربه، وهو يحاول رأب الصدع. كما احيي كذلك اخاه سمو الامير الشيخ نواف الاحمد الذي واصل هذا الجهد المشكور».

