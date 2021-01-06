«عَلَم قطر» يتصدر «تويتر» في السعودية

وطن النهار

تصدر وسم حمل اسم «علم قطر» موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وسط تفاعل واسع بين النشطاء على انباء التوصل الى حل للأزمة الخليجية بين قطر من جهة وكل من المملكة والامارات والبحرين بالاضافة الى مصر من جهة اخرى.

وبرز من بين ما تداوله النشطاء صور تجمع امير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في لقاءات سابقة، في حين تداول آخرون حذف قناة روتانا خليجية اغنية «علم قطر» عن يوتيوب فيما وصفت بـ«بادرة حسن نية» بالتزامن مع «المصالحة الخليجية».

وكانت وكالة الأنباء القطرية الرسمية قد قالت، امس ان امير قطر توجه الى المملكة العربية السعودية ليترأس وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويذكر ان التليفزيون السعودية اعلن موافقة المملكة على فتح الأجواء والحدود مع قطر، فيما قالت وسائل اعلام قطرية ان اول طائرة للدوحة دخلت الأجواء السعودية بعد الاعلان الكويتي، وذلك منذ يونيو 2017، حين اعلنت السعودية والامارات والبحرين، اضافة الى مصر، قطع علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع قطر.

وبعد الاعلان عن اتفاق اعادة فتح الحدود البحرية والبرية بين السعودية وقطر، وفي اطار الاحتفال بالمصالحة الخليجية، انتشرت اغنية «يا لخليجي» للمطربين الكويتيين نبيل شعيل وعبدالله الرويشد على وسائل التواصل، كما بادرت شركة «روتانا» لحذف اغنية «علم قطر» عن قناتها في موقع «يوتيوب»

وتحمل اغنية شعيل والرويشد، عنوان «يا لخليجي»، وهي من انتاج وزارة الاعلام الكويتية، وكلمات خلف الخطيمي وألحان حمد الخضر. وتدعو كلمات الأغنية الى الوحدة بين ابناء المنطقة الواحدة، عشية انطلاق القمة الخليجية الـ 41 في مدينة العلا شمال غربي السعودية.

