محمد بن راشد: المتغيرات تتطلب تعاوناً وتماسكاً خليجياً حقيقياً

وطن النهار

العُلا - الوكالات: أكد نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، امس ان المتغيرات والتحديات المحيطة تتطلب قوة وتماسكا وتعاونا خليجيا حقيقيا، وعمقا عربيا مستقرا. جاءت تصريحات الشيخ محمد بن راشد في تغريدات على حسابه بموقع تويتر بعد مشاركته في القمة الخليجية الـ 41 التي احتضنتها مدينة العلا غربي السعودية، حيث ترأس وفد دولة الامارات الى القمة. وقال الشيخ محمد بن راشد «شاركت في قمة العلا لقادة دول مجلس التعاون. قمة ايجابية موحدة للصف مرسخة للاخوة برعاية اخي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. المتغيرات والتحديات المحيطة بنا تتطلب قوة وتماسكا وتعاونا خليجيا حقيقيا وعمقا عربيا مستقرا». وأضاف نائب رئيس الامارات «في عام 1981 قبل اربعين عاما من اليوم استضاف والدنا ومؤسس دولتنا الشيخ زايد اول قمة في ابوظبي مع اخوانه قادة دول المجلس رحمهم الله جميعا. مسيرة التعاون هو ارث هؤلاء القادة لشعوبهم، واليوم تتعزز المسيرة وتترسخ الأخوة وتتجدد روح التعاون لمصلحة شعوبنا». وتابع «نجدد شكرنا للملكة العربية السعودية رعايتها هذه القمة الناجحة، ونجدد ثقتنا في مسيرة دول مجلس التعاون، ونجدد تفاؤلنا بأن السنوات القادمة تحمل استقرارا وأمنا وأمانا وعملا وانجازا سيخدم شعوبنا ويسهم في استقرار محيطنا».