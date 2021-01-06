مصيرنا واحد.. وشعبنا واحد

الاخيرة

قمة العُلا.. أو قمة السلطان قابوس والشيخ صباح، كما أطلق عليها قادة مجلس التعاون الخليجي، والتي انعقدت أمس على أرض المملكة العربية السعودية، رفرفت عليها روح الأمير الراحل، الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه- وكأنها تبعث برسالة إلى جسده الطاهر أن ارقد بسلام، فقد تحقق ما سعيت إليه من توافق ووئام، والتأم العقد الخليجي من جديد، بعد أن عبَّدت الطريق لمصالحة شاملة، أساسها الأخوة الصادقة والتاريخ العريق، والنظرة الثاقبة إلى الحاضر، وما فيه من تحديات، ثم إلى المستقبل، وما يحمله من آمال وأمانٍ، يود كل مواطن خليجي أن يراها حقائق ثابتة، راسخة على أرض الواقع، لا تؤثر فيها الرياح الهوجاء، ولا تنال منها أمواج الحاقدين، وأعاصير المتربصين. لقد طافت الروح الطاهرة بجنبات القاعة، التي ضمت أصحاب الجلالة والسمو، فغذَّت فيهم نخوة العروبة، وشهامة العرب، وأيقظت حقوق الأخوة، وعززت روابط الجيرة والقرابة والمصاهرة، التي تربط الخليجي بأخيه الخليجي، ولو كان أحدهما في الدوحة، والثاني في مسقط، أو في الرياض، أو في الكويت، أو في المنامة، أو في أبوظبي، أو في أي بقعة خليجية، بغض النظر عن البلد الذي تتبعه، أو القطر الذي تنتمي إليه. إن ما زاد المشهد الخليجي عامة، والكويتي على وجه الخصوص ألقاً وطيباً، ونضارة وبهاء، وحسناً وجمالاً هو وجود صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بين إخوانه وأشقائه، ساعياً بالخير، وداعياً إليه، وباحثاً عن التوافق، وحريصاً عليه، ليس بالأمس فقط، ولكن منذ أن تقلّد سدة الإمارة، خلفاً لقائد الإنسانية، الشيخ صباح الأحمد -طيب الله ثراه. فمنذ أن بويع سموه أميراً للكويت، تواصلت جهوده المعلنة، وغير المعلنة، وتعددت اتصالات سموه بأشقائه قادة دول مجلس التعاون، حتى شاء الله أن تؤتي أكلها، وتخرج ثمارها، بإعلان المصالحة وطي الخلاف الخليجي وعودة العلاقات كاملة. لقد كان صاحب السمو، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - كما كان سلفه الأمير الراحل، الشيخ صباح الأحمد- مؤمناً كل الإيمان بأن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة، وبأن النوايا الصادقة، والمساعي النبيلة لابد أن تصل إلى غاياتها وأهدافها، ولو طال الزمن، خصوصاً إذا كان الأمر متعلقاً بإنهاء خلاف طارئ بين الأشقاء، ولذلك ظل سموه مفعماً بالأمل، مواصلاً العمل، متسلحاً بالأناة والرويّة والصبر، ولسان حال سموه يقول: إن الأمور إذا انسدت مسالكها فالصبر يفتح منها كل ما ارتتجا لا تيأسن وإن طالت مطالبة إذا استعنت بصبرٍ أن ترى الفرجا أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا الدور الكويتي الرائع، الذي بدأه سمو الأمير الراحل، وواصله صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، لن يمحى من ذاكرة كل خليجي محب لبلده، حريص على وطنه، معتز بانتسابه إلى مجلس التعاون بدوله الست، تلك الدول التي تضم شعباً واحداً، يسكن أقطاراً تعددت أسماؤها، وتوحدت هويتها، وتطابقت رؤاها، وتماثلت آمالها وآلامها في الماضي والحاضر والمستقبل. لن ينسى الخليجيون قاطبة الرحلات الكويتية المكوكية التي بدأت منذ أطلت الأزمة برأسها، واستمرت إلى أن وضعت أوزارها. لن ينسى الخليجيون أبداً صور الأمير الراحل وهو يتنقل من عاصمة خليجية إلى أخرى رغم ظروفه الصحية لتقريب وجهات النظر، وسد الفجوة بين الأشقاء، كما لن ينسوا جهود صاحب السمو، الشيخ نواف الأحمد ورسائله التي حملها مبعوثه الشخصي، وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد إلى قادة مجلس التعاون، وسيذكرون أن الكويت التي كانت صاحبة فكرة إنشاء مجلس التعاون الخليجي قبل نحو 40 سنة، هي نفسها التي عالجت الألم، وضمَّدت الجراح، وأعادت كل الأشقاء إلى بيتهم الخليجي الكبير، الذي ستتوطد أركانه، ويقوى بنيانه، وتتعزز جدرانه، وتزداد صلابة وقوة وبأساً، ما دام فيه أمثال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والملك حمد بن عيسى ملك البحرين، والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، وسمو الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر فضلاً عن عرّاب المصالحة، سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. حفظ الله الكويت أرض المحبة والمودة والسلام. وحفظ الله مجلس التعاون الخليجي، قادة وشعوباً وأرضاً مباركة طيبة، تنبت بالخير، وتنشره في كل بقاع الدنيا. وحفظ الله وحدة الخليجي وأمن الخليجي واستقرار الخليجي.