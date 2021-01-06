فيصل بن فرحان: «ديمومة كاملة» لاتفاق المصالحة

وطن النهار

العلا- الوكالات: أكدت مخرجات القمة الخليجية الـ41 التي عقدت في مدينة العلا السعودية، على إنهاء الأزمة الخليجية، كما شددت على عدم المساس بسيادة أي دولة أو استهداف أمنها.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله إن ما تم امس في القمة هو طي كامل للخلاف مع قطر وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية، مؤكدا أنه مهما بلغت الخلافات في البيت الخليجي فإن حكمة القادة قادرة على تجاوز ذلك.

وأكد الوزير السعودي أن البيان الختامي للقمة «بيان العلا» يؤكد تكاتف دول الخليج في وجه أي تدخلات مباشرة أو غير مباشرة في شؤون أي منها والعلاقات الراسخة، ويدعو لتوطيد العلاقات واحترام مبادئ حسن الجوار. وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن القمة الخليجية أعلت المصالح العليا لمنظومة التعاون الخليجي، وأنها لم تكن لتحقق أهدافها لولا التكاتف والدور المهم للكويت والولايات المتحدة. ووفق بيان العلا فإن القمة كان عنوانها «المصارحة والمصالحة، وقد أفضت لطيّ صفحة الماضي والتطلع إلى مستقبل يسوده التعاون» ولفت إلى أن توقيع مصر على بيان العلا توثيق للعلاقات الأخوية التي تربط مصر بدول مجلس التعاون الخليجي.

وقال وزير الخارجية السعودي امس «ترسل هذه القمة رسالة للعالم أجمع أنه مهما بلغت الخلافات في البيت الواحد إلا أن الحكمة قادرة على تجاوز كل ذلك والعبور بالمنطقة إلى بر الأمان». وأردف أن البيان الختامي دعا إلى تعزيز التعاون في مكافحة الكيانات الإرهابية، والتأكيد على وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا. كما دعا البيان لتوطيد العلاقات واحترام مبادئ حسن الجوار. وتابع «البيان يؤكد تكاتف دول الخليج في وجه أي تدخلات مباشرة أو غير مباشرة في شؤون أي منها» مبرزا أن «الدول أكدت عدم المساس بسيادة أي دولة أو استهداف أمنها».وردا على سؤال لقناة «العربية» أكد الوزير السعودي أن توقيع الاتفاق طي كامل للخلاف مع قطر وعودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة.

كما أكد الأمير فيصل بن فرحان أن الإرادة السياسية هي أهم شيء لتنفيذ اتفاق القادة الخليجيين في قمة العلا وقال «ما وصلنا لهذا الاتفاق إلا بوجود إرادة حقيقية لدى القيادات لحل هذا الإشكال وضمان الوصول إلى لحمة حقيقية تدعم استقرار المنطقة وتدعم قدرتنا على مواجهة التحديات التي تواجهنا». وأضاف «نحن متفائلون جدا أن هذا الاتفاق، هو خطوة مهمة جدا إلى الاستقرار وإلى نجاح دول الخليج ومعهم مصر والمنطقة بشكل عام». واستطرد «ما شهدناه اليوم خلال الاجتماع وأيضا في الأيام السابقة من حسن نوايا ومن تعاون وتوافق وتواصل إيجابي بين القيادات، يجعلنا واثقون أن هذا الاتفاق سوف يكون له ديمومة كاملة، وسوف يكون لبنة أخرى في تقوية البناء العربي».

من جهته أفاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف الذي تلى «بيان العلا» بأن القمة أكدت تعزيز دور مجلس التعاون عبر توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الإستراتيجية. وأضاف أن مواطني دول المنطقة يعقدون الأمل على أن يعيد بيان القمة العمل المشترك إلى مساره الطبيعي، مشيرا إلى أن الدول التزمت بتعزيز التعاون في مكافحة الكيانات والتيارات والتنظيمات الإرهابية التي تهدد أيّا منها.

من جهة ثانية أكد الحجرف، أن دول الخليج تتجاوز عادة كل التحديات بقوة وعزم، مشيرا إلى أن بيان العلا أكد على الأهداف السامية لمجلس التعاون الخليجي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دول المجلس. وتابع الحجرف إن «تحدي جائحة «كورونا» يؤكد الحاجة للتعاون والتنسيق، وإن البيان أكد على استكمال تنفيذ المشاريع الاقتصادية المتفق عليها سابقا، وتعزيز التكامل العسكري بين دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحديات». وذكر أمين عام مجلس التعاون أن دول الخليج تعاملت مع تداعيات «كورونا» بحزم اقتصادية، لافتا إلى أن التحديات الاقتصادية جراء «كورونا» ستستمر لفترة.

