بصوت سعود الفيصل .. لحظة تأسيس «الخليجي» تعود الى الذاكرة

وطن النهار

الرياض- الوكالات: نشر حساب مجلس التعاون الخليجي على «تويتر» بمناسبة انعقاد القمة الخليجية الـ 41، امس في مدينة العلا السعودية، مقطعا صوتيا نادرا يوثق لحظة الإعلان عن تأسيس المجلس قبل 40 عاما.

وتلا البيان وقتها وزير الخارجية السعودي الراحل الأمير سعود الفيصل، وذلك بتاريخ 4 فبراير 1981. وقال الوزير السعودي آنذاك إن تأسيس المجلس يأتي إدراكا من دول الخليج الست «لما يربط بينها من علاقات خاصة، وسمات مشتركة نابعة من عقيدتها المشتركة وتشابه أنظمتها ووحدة تراثها وتماثل تكوينها السياسي والاجتماعي والسكاني، وتقاربها الثقافي والحضاري».

وأضاف «رغبة من هذه الدول في تعميق وتطوير التعاون والتنسيق بينها في مختلف المجالات بما يعود على شعوبها بالخير والنمو والاستقرار، فقد اجتمع في الرياض بالمملكة العربية السعودية، في 4 فبراير 1981، وزراء خارجية هذه الدول واستأنفوا التشاور بينهم، وقد اتفقوا على إنشاء مجلس للتعاون بين دول الخليج العربية».

