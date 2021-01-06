لم نراهن عليهم ونخسر!

وطن النهار

لم نراهن قط على القيادات الخليجية ونخسر، لذا عندما بدأ المشككون والمستفيدون من بقاء الخلاف الخليجي قائماً، كتبنا في المقال وقلنا باللقاءات الإعلامية إن علينا التفاؤل بقمة القمم الخليجية بالعلا الساحرة وأن من يراهن على الحكمة الخليجية يربح.

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أسباب عدة لنجاح الوساطة الكويتية منها أن الخليجيين ارتضوا أن يكون الوسيط في خلافهم «خليجياً» أي منهم وفيهم بعكس الحالة العربية حيث وسطوا في خلافاتهم وحروبهم الأهلية سواء في الصومال أو العراق وسورية وليبيا واليمن... إلخ وسطاء غرباء لا يتحدثون في كثير من الأحيان حتى لغه أو لهجة من يتوسطون بينهم ولا يعرف أحد إن كان هؤلاء الوسطاء الدوليون لا يقدرون أو لا يريدون حل تلك النزاعات بدلالة بقاء جميع تلك الإشكالات دون حل بعكس الإشكال الخليجي.

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ومن دلالات الحكمة الخليجية، أن خلافنا لم تنتج عنه قطرة دم واحدة، كذلك لم يتم هدم مبنى مجلس التعاون على رؤوس أعضائه، فقد بقيت قمم القادة تعقد كل عام بمشاركة الجميع، بعكس جامعة الدول التي توقفت قممها واجتمعاتها منذ منتصف الأربعينيات حتى منتصف الستينيات بسبب الخلافات السياسية، فبقيت الاجتماعات الوزارية ومختلف المستويات الإدارية الخليجية قائمة بمشاركة الدول الخليجية الست رغم الخلاف، فتم التصدي على سبيل المثال بشكل جماعي لوباء الكورونا واثاره المدمرة، والأمن الدوائي، والغذائي رغم الخلاف.

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بالنهاية علينا أن نتعلم مما حدث للتأكد من عدم تكراره، والعودة للنظام الأساسي لمجلس التعاون الذي يحث على التقارب والتعاضد للوصول إلى شكل من أشكال الاتحاد فالتحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية لا تحتمل تفرقنا.

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آخر محطة:

1 - ما أنجح الوساطة الكويتية مصداقية السياسة الكويتية المعروفة وحقيقة أن الكويت هي الأم الشرعية الحنون لمجلس التعاون حيث كان وليد فكرها وكتبت أوراق نظامه الأساسي في دهاليز وزارة خارجيتها.

2 - الشكر الجزيل للولايات المتحدة على مساعدتها في حل الإشكال الخليجي.

