الأمير: نثمن عالياً إطلاق قمة «السلطان قابوس والشيخ صباح» على الدورة الـ 41 لـ «دول التعاون»

أول النهار

عاد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن مساء امس قادما من المملكة العربية السعودية وذلك بعد أن ترأس سموه وفد الكويت في اجتماع الدورة الـ(41) للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في محافظة العلا.

وقد كان في استقبال سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

وبعث صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسالة شكر الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية اعرب فيها سموه عن بالغ شكره على ما حظي به سموه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال مشاركة سموه في اعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مثمنا عاليا مبادرة خادم الحرمين الشريفين الكريمة في اطلاق قمة السلطان قابوس والشيخ صباح على هذه القمة والتي تمثل لمسة وفاء اعتيد عليها.

كما اعرب سموه عن خالص تهانيه بمناسبة بيان العلا المتضمن اتفاق التضامن الدائم والصادر خلال هذه الدورة والذي يعتبر انجازا خليجيا وعربيا سيعزز وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه، مشيدا سموه بما توصلت اليه من قرارات بناءة ستعزز بعون الله تعالى مسيرة مجلس التعاون وبما يعود بالخير على دوله وأبناء دول المجلس وتحقيق اهدافهم وتطلعاتهم المنشودة سائلا سموه المولى تعالى ان يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم كل الرفعة والرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وكان صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد غادر والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر امس المملكة العربية السعودية وذلك بعد ان ترأس سموه وفد الكويت في اجتماع الدورة الـ«41» للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في محافظة العلا.

وقد كان في وداع سموه على ارض المطار سفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد.

وكان صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه وصل ظهر امس الى المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك لترؤس وفد الكويت في اجتماع الدورة الـ«41» للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد كان في استقبال سموه على ارض المطار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف وسفير الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد.

وكان سمو امير البلاد غادر والوفد الرسمي المرافق لسموه ارض الوطن صباح امس متوجها الى المملكة العربية السعودية وذلك لترؤس وفد الكويت في اجتماع الدورة الـ«41» للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في محافظة العلا.

وقد كان في وداع سموه على ارض المطار سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

هذا ورافق سموه وفد رسمي يضم كلا من وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل السعود ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو امير البلاد احمد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله ورئيس الشؤون الاعلامية والثقافية بالديوان الأميري يوسف الرومي وكبار المسؤولين بالديوان الأميري ووزارة الخارجية.

