«الخليجي» من العُلا.. إلى العُلا

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العلا - الوكالات: اعلنت المملكة العربية السعودية امس في ختام القمة الخليجية الـ41 طي صفحة الأزمة الخليجية نهائيا وعودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع قطر حسب ما ذكر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مؤكدا ان ذلك لم يكن ليتحقق لولا الدور المهم للكويت.

وكان سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد اشاد في كلمته امام الجلسة الافتتاحية للقمة بالانجاز التاريخي بالتوقيع على «بيان العُلا» مستذكرا الدور المخلص والبناء الذي بذله الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه - والذي ساهم بشكل كبير في نجاح هذا الاتفاق. فيما ثمن ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الذي ترأس اجتماع القمة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «جهود رأب الصدع» التي سبق ان قادها الشيخ صباح الأحمد واستمر بمتابعتها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد. مشيدا في هذا الشأن بمساعي الولايات المتحدة الأميركية الصديقة..

وترأس سمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد وفد الكويت الى القمة التي شارك فيها امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمرة الاولى منذ بدء الازمة الخليجية.

وأعرب سمو امير البلاد في كلمته، امس، في الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها المملكة العربية السعودية عن بالغ الثناء والتقدير للمملكة وقيادتها الحكيمة على مبادرتها الكريمة باطلاق اسم قمة «السلطان قابوس والشيخ صباح» على القمة الحالية تقديرا لمسيرة الراحلين العطرة وسنوات عطائهما في خدمة قضايا الأمتين العربية والاسلامية والقضايا الدولية والانسانية.

وتقدم سموه بالتهنئة «على ما تحقق من انجاز تاريخي في الاعلان اليوم عن توصلنا الى التوقيع على بيان العلا فاننا نستذكر الدور المخلص والبناء الذي بذله في هذا الصدد المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -طيب الله ثراه- والذي ساهم بشكل كبير في نجاح هذا الاتفاق». معتبرا اطلاق قمة «السلطان قابوس والشيخ صباح» على قمة العلا مبادرة كريمة ولمسة وفاء من لدن خادم الحرمين.

وأعرب سموه عن بالغ التقدير للجهود الخيرة التي بذلت لتحقيق ذلك الهدف السامي من جانب كل الاخوة الأشقاء والرئيس الأميركي دونالد ترامب والمستشار جاريد كوشنر مشيدا بجهودهم الداعمة لهذا الاتفاق،ومثمنا حرص الأشقاء قادة دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية على بذل المزيد من الجهود لتحقيق كل ما فيه الخير لشعوبنا.

واكد سموه تقديره للدور البارز للقيادة المصرية ومواقفها الداعمة للقضايا التي تهم امن المنطقة واستقرارها. واكد سمو الامير ان «تسمية اعلاننا اليوم باتفاق التضامن انما يجسد حرصنا عليه وقناعتنا بأهميته كما انه يعكس في جانب آخر يقيننا ان حفاظنا عليه يعد استكمالا واستمرارا لحرصنا على تماسك ووحدة امتنا العربية».

من جهته، اكد امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ان النتائج الايجابية للقمة ستعزز مسيرة مجلس التعاون وتعود بالخير على الشعوب الخليجية.

وأبرق الشيخ تميم لدى مغادرته المملكة الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان مشيدا بالأجواء الأخوية التي سادت القمة الخليجية.

وكان ولي العهد السعودي القى كلمة افتتاحية للقمة قال فيها «اننا لننظر ببالغ الشكر والتقدير لجهود رأب الصدع التي سبق ان قادها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد -رحمه الله- واستمر بمتابعتها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد» مشيدا بمساعي الولايات المتحدة وجميع الأطراف التي اسهمت بهذا الشأن.

وشدد الامير محمد بن سلمان على «اننا نحن اليوم احوج ما نكون لتوحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا خاصة التهديدات التي يمثلها البرنامج النووي للنظام الايراني وبرنامجه للصواريخ الباليستية ومشاريعه التخريبية الهدامة التي يتبناها ووكلاؤه من انشطة ارهابية وطائفية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة». وقال «ان ذلك يضعنا امام مسؤولية دعوة المجتمع الدولي للعمل بشكل جدي لوقف تلك البرامج والمشاريع المهددة للسلم والأمن الاقليمي والدولي».

وشدد ولي العهد السعودي على ان سياسة المملكة تضع في مقدمة اولوياتها مجلس تعاون خليجيا موحدا وقويا اضافة الى تعزيز التعاون العربي والاسلامي بما يخدم امن واستقرار وازدهار دولنا والمنطقة».