صاحب السمو ثمَّن مبادرة خادم الحرمين بتسمية القمة بـ«قمة قابوس وصباح»

الأولى

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسالة شكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية أعرب فيها سموه عن بالغ شكره على ما حظي به سموه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال مشاركة سموه في أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مثمنا عاليا مبادرة خادم الحرمين الشريفين الكريمة في اطلاق قمة السلطان قابوس والشيخ صباح على هذه القمة والتي تمثل لمسة وفاء اعتيد عليها.

كما اعرب سموه عن خالص تهانيه بمناسبة بيان العُلا المتضمن اتفاق التضامن الدائم والصادر خلال هذه الدورة والذي يعتبر انجازا خليجيا وعربيا سيعزز وحدة الصفين الخليجي والعربي وتماسكهما، مشيدا سموه بما توصلت اليه من قرارات بناءة ستعزز بعون الله تعالى مسيرة مجلس التعاون وبما يعود بالخير على دوله وأبناء دول المجلس وتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المنشودة، سائلا سموه المولى تعالى ان يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وان يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم كل الرفعة والرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

