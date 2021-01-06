سمو الأمير هنأ قادة «الخليجي» ومصر

الأولى

بعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد برسائل تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة التوقيع على بيان العلا والبيان الختامي للقمة الخليجية خلال انعقاد الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها المملكة العربية السعودية والذي يعتبر إنجازا خليجيا وعربيا سيعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه في ظل الظروف الحرجة والمستجدات التي تعيشها المنطقة والعالم وإيذانا باستهلال صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية وتعزيز التضامن وكل ما يحقق المصالح العليا لدول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، مستذكرا سموه في الوقت ذاته الجهود والمساعي الخيرة والبناءة التي قام بها سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه للحفاظ على منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعم مسيرته المباركة وعلى تعزيز أواصر العلاقات العربية شاكرا سموه المولى تعالى على لمّ الشمل الخليجي وسائلا الباري عز وجل التوفيق والسداد لكل ما فيه الخير للدول الخليجية والعربية وشعوبها وتحقيق كل ما تنشده من رقي وازدهار. مبتهلا سموه إلى المولى بأن ينعم على أصحاب الجلالة والفخامة والسمو موفور الصحة والعافية وأن يحقق لدولهم كل التقدم والرفعة والازدهار.

وكان سمو الامير تلقى رسالة تهنئة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة التوقيع على إعلان العلا والبيان الختامي للقمة الخليجية وبنجاح اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية عبر فيها عن بالغ تقديره لدور صاحب السمو أمير البلاد ولقادة دول مجلس التعاون الخليجي في رأب الصدع والحفاظ على لحمة البيت الخليجي وتوحيد الصف معربا بهذا الصدد عن الفخر والاعتزاز بجهود الكويت بقيادة سموه والتي توجت بهذه الانفراجة والتي ستعزز وتوطد أواصر التعاون والتآزر بين الأشقاء مستذكرا في الوقت ذاته الجهود والمساعي الخيرة والبناءة التي قام بها سمو الأمير الراحل. وبعث سمو الأمير برسالة شكر جوابية أعرب فيها سموه عن خالص شكره على ما عبر عنه سموه من مشاعر طيبة وتمنيات صادقة، معربا سموه عن بالغ سروره بهذه الإنجاز التاريخي الذي سيسهم بإذن الله في تعزيز وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه.