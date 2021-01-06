«قمة العُلا»: تحقيق المواطنة الاقتصادية وتعزيز أدوات النزاهة ومكافحة الفساد

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أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي،

د. نايف الحجرف، مساء أمس، البيان الختامي للقمة الخليجية رقم 41، التي احتضنتها مدينة العلا السعودية. (طالع ص 03)

ودعا البيان إلى استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة، بما في ذلك منح مواطني دول المجلس الحرية في العمل والتنقل والاستثمار والمساواة في تلقي التعليم والرعاية الصحية، وبناء شبكة سكة الحديد الخليجية، ومنظومة الأمن الغذائي والمائي، وتشجيع المشاريع المشتركة، وتوطين الاستثمار الخليجي.

كما دعا الى تعزيز أدوات الحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد من خلال العمل الخليجي المشترك وفي كل أجهزة مجلس التعاون ومكاتبه ومنظماته المتخصصة.

وأفاد الحجرف الذي تلى بيان العلا بأن القمة أكدت تعزيز دور مجلس التعاون عبر توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية. وأضاف أن مواطني دول المنطقة يعقدون الأمل على أن يعيد بيان القمة العمل المشترك إلى مساره الطبيعي، مشيرا إلى أن الدول التزمت بتعزيز التعاون في مكافحة الكيانات والتيارات والتنظيمات الإرهابية التي تهدد أيّا منها.

