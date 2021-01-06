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العلا- الوكالات: «يا الله حيّه.. نورت المملكة» بهذه العبارة وبعناق حار استقبل ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان، امس أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ووفق مقطع مصور بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» شهد مدرج مطار العلا السعودية، عناقا حارا استمر بضع ثوان بين ولي العهد السعودي وأمير قطر فور وصول الأخير المملكة. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لما قد تكون أجمل لحظة خليجية منذ يونيو 2017 يسمع فيه صوت ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان وهو يرحب بسمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد قائلا «يا الله حيه.. نورت المملكة» لحظة نزول أمير قطر من طائرته في مطار العلا على رأس الوفد القطري، وتعانقا عناقاً أخويا حارا دام لعدة ثوان فيما اعتبر معلقون على تويتر أن هذا اجمل كسر لبروتوكولات جائحة فيروس كورونا.