وزير المالية القطري في القاهرة

الأولى

وصل مسؤول قطري إلى العاصمة المصرية، القاهرة، في أول زيارة من نوعها منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ أكثر من ثلاث سنوات. وأفادت صحف محلية مصرية، بوصول وزير المالية القطري، علي بن أسد العمادي، على رأس وفد من الدوحة، إلى مطار القاهرة الدولي، بعد ساعات قليلة من توقيع «بيان العلا» أثناء القمة الخليجية الـ41 في السعودية.

ونقلت صحيفة «فيتو» عن مصادر مطلعة بالمطار أن الوفد القطري جاء على متن طائرة خاصة، يضم تسعة ركاب، في زيارة استغرقت عدة ساعات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يفتتح وزير المالية القطري، خلال الزيارة، فندق «سانت ريجيس» على كورنيش نيل القاهرة والمملوك لشركة الديار القطرية. وتبلغ استثمارات المشروع أكثر من 1.3 مليار دولار ويضم المشروع برجين بإجمالي 515 وحدة بإجمالي مساحة 9360 مترا مربعا.

ووقع على بيان العلا وزير الخارجية المصري سامح شكري، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية المصرية، والذي قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنه «لتأكيد التضامن والاستقرار»، خلال قمة هدفت الى بدء حل الأزمة القائمة بين قطر وأربع دول عربية منذ أكثر من ثلاث سنوات.