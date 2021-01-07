رقم قياسي لإصابات «كورونا» في الدوري الإنكليزي

دوليه

أعلنت رابطة الدوري الانكليزي الممتاز أول من أمس عن تسجيل 40 اصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف اللاعبين وأفراد من طواقم الأندية خلال الأسبوع المنصرم، مؤكدة في الوقت ذاته على استمرار الموسم كما هو مخطط له. ويشكل هذا العدد أكثر من ضعف الرقم القياسي السابق الذي بلغ 18 اصابة الأسبوع الفائت ويأتي تزامنا مع دخول بريطانيا اغلاقا تاما للبلاد للحد من تفشي كوفيد-19. وألغيت ثلاث مباريات الأسبوع الفائت بسبب اصابات في صفوف كل من مانشستر سيتي وفولهام.

الا أن الحكومة البريطانية أعطت الضوء الأخضر لرياضات النخبة لاكمال المنافسات على الرغم من القيود المشددة. واعتمدت الرابطة مجدددا قرار اجراء فحوصات الكشف عن كوفيد-19 مرتين أسبوعيا كما حصل في «مشروع الاستئناف» (بروجيكت ريستارت) لاستكمال الموسم الفائت بعد توقف قسري دام ثلاثة أشهر، وذلك بعدما اعتمد قرار اجراء الفحوصات مرة واحدة أسبوعيا في مطلع الموسم الحالي. وفي الجولة الأولى من الفحوصات الأسبوع الفائت، تم اكتشاف 28 اصابة من أصل 1311 فحصا، اضافة الى 12 حالة ايجابية من 984 فحصا في الجولة الثانية. وعلى الرغم من تأجيل بعض المباريات وارتفاع عدد الاصابات وبعض الأصوات المطالبة بتوقف قسري للحد من تفشي الوباء، الا أن الرابطة أصرّت على أن الموسم يمكن أن يُستكمل كما هو مخطط. وقالت في بيان أول من أمس «مع انخفاض عدد الاختبارات الايجابية في الغالبية الكبرى من الأندية، لا تزال رابطة الدوري تثق في بروتوكولاتها الخاصة بكوفيد-19، المدعومة بالكامل من الحكومة، لاقامة المباريات كما هو مقرر». ولا يترك جدول المباريات المزدحم في الدوري وكأسي انكلترا والرابطة والمسابقات الأوروبية التي يتعين أن تنتهي قبل انطلاق كأس أوروبا 2020 التي أرجئت من الصيف الماضي الى المقبل بسبب الجائحة والتي تبدأ في 11 يونيو، مجالا كبيرا للتعديل في جدول المباريات.

وانتهك بعض اللاعبين القيود الخاصة بفيروس كورونا، اذ أدان توتنهام خرق لاعبيه الأرجنتينيين اريك لاميلا وجيوفاني لو سيلسو والاسباني سيرخيو ريغيلون البروتوكولات الصحية.

