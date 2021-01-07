إشبيلية هزم ليناريس في الكأس

دوليه

بلغ اشبيلية دور الـ32 في كأس ملك اسبانيا بفوزه أول من أمس على مستضيفه ليناريس ديبورتيفو من الدرجة الثالثة 2-0. وافتتح أوسكار رودريغيز التسجيل لاشبيلية في الدقيقة 45 وأضاف المدافع فران لارا الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 47. وتأهل فياريال الى الدور ذاته بفوزه على مضيفه زامورا 4-1. سجّل باكا (31) وبينو (43) ونينو (73) ورابا (88) أهداف الفائز وراموس (45) هدف زامورا. وفي مباراة أخرى، سحق ايبيزا المنافس في دوري الدرجة الثالثة منافسه سلتا فيغو المنتمي لدوري الأضواء 5-2، كما خسر خيتافي المنتمي أيضا لدوري الأضواء أمام منافس من الدرجة الثالثة بعد هزيمته 1-0 أمام قرطبة. كما ضمن ألكوركون العبور على حساب ريال سرقسطة 2-1. أما بلد الوليد فقد احتاج للأوقات الاضافية للتأهل بفوزه 3-2 على ماربيلا.